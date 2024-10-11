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Справа про отруєння Ющенка: досудове розслідування триває вже 20 років

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Справа про отруєння Ющенка: досудове розслідування триває вже 20 років
Розслідування про отруєння Ющенка триває досі
фото з відкритих джерел

Досудове розслідування по справі отруєння Віктора Ющенка не завершена

Досудове розслідування у справі отруєння Віктора Ющенка, кандидата у президенти України під час його передвиборчої кампанії у вересні 2004 року, досі триває. Про це розповіли представники Офісу генерального прокурора на запит «Української правди».

«На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває», – заявили в Офісі генпрокурора.

На даний момент досудове розслідування встановило, що 6 вересня 2004 року, під час проведення передвиборчої кампанії, народний депутат та кандидат у президенти України Віктор Ющенко відчув різке погіршення здоров'я. Згодом йому було діагностовано отруєння токсичною речовиною – діоксином.

Колишній керівник виборчого штабу Ющенка Олександр Зінченко повідомляв, що Генеральна прокуратура України 21 вересня 2004 року відкрила кримінальну справу за статтею 112 Кримінального кодексу (замах на життя державного або громадського діяча).

Справа про отруєння Ющенка: досудове розслідування триває вже 20 років фото 1
Фото: Офіс Генпрокурора

Водночас у відповіді Офісу Генерального прокурора на запит УП зазначено, що прокурори здійснюють нагляд за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому 21 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 112 ККУ.

До слова, країни Заходу, які продовжували скуповувати російські енергоресурси після того, як Путін встановив диктаторський режим, винні у тому, що Росія нападала на Україну та веде агресивну політику. Таку думку в ефірі «Еспресо» висловив колишній президент України Віктор Ющенко.

Раніше стало відомо, що Віктор Ющенко вкотре вразив українське медіаполе. Цього разу – завдяки незвичайному автографу, про який розповів український журналіст та ведучий Василь Зима на сторінці Facebook.

Варто згадати, що третій президент взяв участь у ролику, де гумористи та блогери Антон Тимошенко, Василь Байдак, Олег Свищ, Слава Кедр і співак Володимир Дантес записали кавер на трек Елтона Джона і гурту Blue Sorry Seems to Be the Hardest Word. 

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Теги: прокуратура Віктор Ющенко отруєння прокурор розслідування президент

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