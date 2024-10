Справа про отруєння Ющенка: досудове розслідування триває вже 20 років

Досудове розслідування по справі отруєння Віктора Ющенка не завершена

Досудове розслідування у справі отруєння Віктора Ющенка, кандидата у президенти України під час його передвиборчої кампанії у вересні 2004 року, досі триває. Про це розповіли представники Офісу генерального прокурора на запит «Української правди».

«На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває», – заявили в Офісі генпрокурора.

На даний момент досудове розслідування встановило, що 6 вересня 2004 року, під час проведення передвиборчої кампанії, народний депутат та кандидат у президенти України Віктор Ющенко відчув різке погіршення здоров'я. Згодом йому було діагностовано отруєння токсичною речовиною – діоксином.

Колишній керівник виборчого штабу Ющенка Олександр Зінченко повідомляв, що Генеральна прокуратура України 21 вересня 2004 року відкрила кримінальну справу за статтею 112 Кримінального кодексу (замах на життя державного або громадського діяча).

Фото: Офіс Генпрокурора

Водночас у відповіді Офісу Генерального прокурора на запит УП зазначено, що прокурори здійснюють нагляд за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому 21 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 112 ККУ.

