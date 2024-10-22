«Час зайнятися питанням»: голова Міноборони Франції прокоментував розміщення сил в Україні

Розміщення іноземних військових в Україні все ще розглядається

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню прокоментував план перемоги, який презентував президент Зеленським

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, коментуючи «план перемоги» Володимира Зеленського, що «настав час зайнятися» питанням розміщення сил неядерного стримування на території України.

Зокрема Себастьян Лекорню вважає, що план перемоги президента Зеленського є «початком політичного шляху, на якому ми повинні взяти на себе відповідальність за допомогу Україні в довгостроковій перспективі».

«Уявлення про припинення вогню для Києва ставить питання про звичайне стримування, яке дасть змогу перешкоджати новій російській агресії, і це питання, яким уже час зайнятись», – сказав він в ефірі телеканалу LCI, пише TF1.

При цьому він висловив думку, що план Зеленського містить низку «цікавих» пунктів, які варто вивчити. Французький міністр також заявив, що з боку Києва «з деяких пір спостерігається розворот до військово-політичної риторики».

«Я думаю, що є воля до політичних дій. Колись Україна знову буде говорити з Росією», – сказав міністр, нагадавши, що план перемоги президента Зеленського передбачає повернення захоплених Росією територій.

«Складність моменту, в якому ми перебуваємо, полягає в тому, що ми повинні прийняти баланс сил», – додав французький міністр.

Нагадаємо, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський представив на засіданні Європейської ради пункти плану перемоги.

До слова, президенти США Джо Байден, Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Великої Британії Кір Стармер розійшлися у думках щодо ідеї запрошення України до НАТО. Чотири лідери прагнуть передусім скоординувати відповіді на план перемоги, який Володимир Зеленський представив їм останніми тижнями.