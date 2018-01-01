Скажений єнот заблокував кордон з Росією

Тварина кидалася на людей

У Чернігівській області призупиняли рух через пункт пропуску «Миколаївка» на кордоні з Росією через скаженого єнота. Про це повідомили у прес-службі Чернігівського прикордонного загону, передає видання УНІАН. Як повідомляється, до міждержавного автомобільного пункту пропуску «Миколаївка» забіг єнот. Усі спроби



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Тварина кидалася на людей

У Чернігівській області призупиняли рух через пункт пропуску «Миколаївка» на кордоні з Росією через скаженого єнота. Про це повідомили у прес-службі Чернігівського прикордонного загону, передає видання УНІАН.

Як повідомляється, до міждержавного автомобільного пункту пропуску «Миколаївка» забіг єнот. Усі спроби військовослужбовців вигнати тварину були марними, він гарчав та кидався на людей.

Прикордонники повідомили Семенівську районну організацію Українського товариства мисливців і рибалок та санітарно-епідеміологічну станцію про тварину з ознаками захворювання на сказ. Було припинено пропуск транспортних засобів та громадян.

Мисливці застрелили тварину та вивезли для проведення епідеміологічного дослідження на предмет зараження на сказ. У результаті ніхто не постраждав.