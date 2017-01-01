«Скільки коштує патріотизм?» Європейське видання опублікувало скандальну статтю про українського депутата

Видання Neweurope звинуватило нардепа Рибалку в торгівлі на крові

Брюссельське видання Neweurope опублікувало скандальний матеріал про народного депутата України Сергія Рибалку і Радикальну партію, яку він представляє. На суд читачів представили історію збагачення депутатів на крові українців, які захищають Батьківщину в АТО. Головного спонсора партії Ляшко звинуватили в торгівлі з окупованими територіями і пряме



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Народний депутат України Сергій Рибалка

Видання Neweurope звинуватило нардепа Рибалку в торгівлі на крові

Брюссельське видання Neweurope опублікувало скандальний матеріал про народного депутата України Сергія Рибалку і Радикальну партію, яку він представляє. На суд читачів представили історію збагачення депутатів на крові українців, які захищають Батьківщину в АТО. Головного спонсора партії Ляшко звинуватили в торгівлі з окупованими територіями і пряме фінансування терористів.

Стаття керуючого редактора Neweurope Теодороса Бенакіса під заголовком «Скільки коштує патріотизм: як депутат побудував бізнес на крові»вийшла по свіжих слідах оперативних заходів СБУ.

10 листопада співробітники Служби безпеки України провели допити в компаніях національного снекового гіганта корпорації S.Group, що належить Сергію Рибалці в рамках кримінального провадження за фактами фінансування терористів. За день до обшуків Верховна Рада звільнила Рибалку з посади голови фінансового комітету парламенту. Ініціатива була від Олега Ляшка, який, схоже, вже не в силах захищати головного спонсора своєї партії.

Посилаючись на матеріали слідства, автор видання розкрив схему бізнесу Рибалки, засудивши торгівлю його корпорації з окупантами України.

«Нещодавнє розслідування прокуратури та СБУ показало, що Риболовля активно торгує з сепаратистами, що окупували території Донецької та Луганської областей і Криму. В результаті слідчих дій правоохоронці встановили, що компанія «Снек Експорт», що входить в S.Group, налагодила подальшу процедуру своєї продукції. Співробітники компанії приховували дійсні обсяги виробництва від українських контрольних органів, а надлишки продавали на території ЛДНР і в Криму», — пише видання.

Автор матеріалу здивований, чому Рибалка ще не притягнутий до кримінальної відповідальності, а лише поплатився посадою в парламенті.

«Не дивлячись на те, що Рибалку зняли з посади голови комітету ВР, незважаючи на постійні скандали і торгівлю з сепаратистами, він все ще зберігає депутатську недоторканність. Його компанії продовжують виробництво продукції і заборонену торгівлю з ОРДЛО. Сам депутат продовжує з’являтися в ЗМІ, роздавати коментарі, і, судячи з його поведінки, абсолютно не боїться відповідальності. Ні кримінальної, ні політичної», — резюмує Бенакіс.

Він зазначив також, що Рибалка поводиться «як голлівудська зірка або наркобарон». У власності Рибалки знаходиться цілий автопарк дорогих ексклюзивних автомобілів і ряд престижних об'єктів нерухомості в Європі.

«Зокрема, в колекції депутата є Ferrari458 Italia, Aston Martin Rapide, Rolls-Royce Wraith, Range Rover, Lexus і Brabus GV12 800 Widestar. Загальна вартість автомобілів — нечувані 3,5 мільйона доларів», — пише Neweurope.