«Слуга» Галушко знову назвав поліцейських «дебілами» (відео)

Опальний нардеп наполягає, що його машину зупинили безпідставно

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Галушко знову образив поліцейських, цього разу в коментарі телеканалу «Україна 24» в середу, 22 грудня.

За словами нардепа, його машину зупинили безпідставно.

«Там брехня все написана. Не було жодного порушення, просто зупинили машину та обшукали без законних на це підстав: робочі документи, барсетку, гаманці, які знаходилися у мене в машині, мої особисті та робочі документи. Якщо я їм пояснюю, а вони кажуть: «Ми могли це робити». Дебіли означає», – сказав Галушко.

У свою чергу, як пише «Укрінформ», у поліції підтвердили, що відео з Галушком зняли минулого року попри те, що опублікували лише сьогодні.

«Зупиняла (автомобіль депутата Галушка, – ред.) патрульна поліція, а сама ця подія була 18 грудня 2020 року. Ця подія була десь на Печерську, як ми розуміємо, зокрема, з відео», – сказала речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

В управлінні патрульної поліції Києва додали, що зараз з'ясовують, чи було складено протокол про порушення цим автомобілем ПДР.

Раніше сьогодні поліція оприлюднила відео, як «слуга» Галушко ображав копів.

Натомість «слуги» вважають, що скандальне відео з нардепом Галушком – помста Авакова.