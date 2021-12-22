«Дебилы. Как вы можете б..ь осматривать?». Поліція оприлюднила відео, як «слуга» Галушко ображав копів

Микола Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ

Поліція зупинила авто нардепа о четвертій ранку в центрі столиці і отримала «подяку» від нардепа

Депутат Верховної Ради від провладної партії «Слуга народу» Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили за порушення ПДР водія, який керує автівкою цього нардепа. Про цю історію розповіла «Українська правда», отримавши відео від полісменів.

Відомо, що інцидент стався рік тому, 18 грудня 2020 року. Полісмени зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги – приблизно о четвертій ранку.

Нардеп Галушко приїхав «виручати» свого водія і довго, нецензурно висловлюючись, пояснював правоохоронцям, що це авто народного депутата і вони, мовляв, не мали права його спиняти. Копи зауважили, що на авто не написано, що воно належить нардепу, й до того ж нардепи не мають дипломатичного імунітету.

На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його «висмикнули з-за столу», і обзиває поліцейських «дебілами».

Як з'ясовується в процесі розмови (підтверджується декларацією нардепа – ред.), вищезгадане авто Toyota Land Cruiser перебуває у власності матері депутата.

Примітно, що 42-річний Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.

Пряма мова:

Нардеп: Подожди! Стоять! Кто осматривал машину?

Поліцейський: У вас що дипломатичний автомобіль?

Н: Этот автомобиль мне принадлежит.

П: Чудово.

Н: В декларации задекларирован.

П: Супер.

Н: Как народному депутату. Как вы можете б..ь осматривать? Ну вы что?

П: А чим він відрізняється від інших автомобілів?

Н: Ты что больной на голову или что?!

П: Я вас прошу нормально спілкуватись.

Н: Ты услышал меня?! Это автомобиль народного депутата Украины!

П: Він має імунітет?

Н: Как ты можешь его осматривать?

П: Вас ніхто не оглядав.

Н: Как ты можешь осматривать автомобиль народного депутата?!

П: Ваш імунітет народного депутата не постраждав.

Нагадаємо, 10 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську.

12 грудня уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі.

Звільнений зі скандалом колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі розповів, що познайомився із президентом Володимром Зеленським через його помічницю і тепер свою дружину Марію Левченко.

За інформацією ЗМІ, ексзаступник МВС Гогілашвілі живе в одному маєтку з головою української розвідки.

Раніше повідомлялося, що родину скандального Гогілашвілі охороняє спецпідрозділ СБУ «Альфа».

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