«Слуги» вважають, що скандальне відео з нардепом Галушком – помста Авакова

Як стверджує депутат Микола Галушко, він знав про існування скандального відео, оскільки воно було предметом шантажу з боку Арсена Авакова

Інцидент, де нардеп обматюкав поліцейських, начебто стався ще рік тому

«Слуги народу» відреагували на скандальне відео зі своїм нардепом Миколою Галушком, на якому він ображає патрульних, які зупинив його машину.

За словами речниці парламентської фракції Юлії Палійчук, публікація ролика може бути помстою ексглави МВС Арсена Авакова.

«Цей інцидент стався рік тому, 18 грудня 2020 року. Як стверджує сам депутат Галушко, він знав про існування цього відео, оскільки воно було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС, який погрожував оприлюднити його у разі відмови депутата підтримувати у парламенті його ініціативи. За словами депутата, поява цього відео у публічному просторі пов’язана з його позицією під час голосування за відставку керівника МВС… А з’явилося воно саме зараз, тому що дата запису з камери минулого року співпадає з нинішнім періодом року», – заявила вона.

Водночас Палійчук визнала, що це ніяк не виправдовує Галушка, а також вибачилася від імені всієї фракції перед «працівникам поліції та всіма, кого могла образити ця ситуація».

Сьогодні стало відомо, що депутат Верховної Ради від провладної партії «Слуга народу» Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили за порушення ПДР водія, який керує автівкою цього нардепа. Примітно, що 42-річний Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.

Нагадаємо, 10 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську.

12 грудня уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі.

Звільнений зі скандалом колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі розповів, що познайомився із президентом Володимром Зеленським через його помічницю і тепер свою дружину Марію Левченко.

За інформацією ЗМІ, ексзаступник МВС Гогілашвілі живе в одному маєтку з головою української розвідки.

Раніше повідомлялося, що родину скандального Гогілашвілі охороняє спецпідрозділ СБУ «Альфа».

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