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    Політика

    «Слуга народу» у ВР знову займався незвичною для нардепа роботою (фото)

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    <p>Народний депутат фракції &laquo;Слуга народу&raquo;&nbsp;Микола Тищенко&nbsp;</p> - «Слуга народу» у ВР знову займався незвичною для нардепа роботою (фото)

    Народний депутат фракції «Слуга народу» Микола Тищенко 

    Фото: Яна Доброносова/Facebook

    Нардеп Тищенко заявився в ложу преси в Раді, щоб попрацювати фотокором

    Народний депутат фракції «Слуга народу» Микола Тищенко у Верховній Раді раптово відвідав ложу преси і навіть спробував зробити кілька фото, повідомляють у соцмережах.

    Не виключено, що нардеп вирішив особисто перевірити, наскільки екрани мобільних телефонів його колег доступні фотооб’єктивам журналістів. 

    Як Тищенко пробував себе в ролі фотокора потрапило в об’єктив професіоналів Богдана Бортакова і Яна Доброносова, які розмістили світлини на своїх сторінках в соцмережах. 

    Нагадаємо, нардеп Тищенко в листуванні з пранкером «Джокером» розповів про ситуацію у фракції, Ткаченко та гроші в конвертах.

    депутат партія Слуга народу Микола Тищенко
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