«Слуга народу» у ВР знову займався незвичною для нардепа роботою (фото)



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Народний депутат фракції «Слуга народу» Микола Тищенко Фото: Яна Доброносова/Facebook

Нардеп Тищенко заявився в ложу преси в Раді, щоб попрацювати фотокором

Народний депутат фракції «Слуга народу» Микола Тищенко у Верховній Раді раптово відвідав ложу преси і навіть спробував зробити кілька фото, повідомляють у соцмережах.

Не виключено, що нардеп вирішив особисто перевірити, наскільки екрани мобільних телефонів його колег доступні фотооб’єктивам журналістів.

Як Тищенко пробував себе в ролі фотокора потрапило в об’єктив професіоналів Богдана Бортакова і Яна Доброносова, які розмістили світлини на своїх сторінках в соцмережах.

Нагадаємо, нардеп Тищенко в листуванні з пранкером «Джокером» розповів про ситуацію у фракції, Ткаченко та гроші в конвертах.