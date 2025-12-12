«Слуга народу» проведе з’їзд для обрання нового голови партії – джерело

Олена Шуляк була обрана головою цієї політичної сили 15 листопада 2021 року під час чергового з’їзду «Слуги Народу»

Партія «Слуга народу» проведе з’їзд 17 грудня, на якому очікується обрання нового голови партії. Про це «Главкому» повідомило джерело в партії «Слуга Народу».

Чинна голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк обіймала посаду два терміни, її повноваження завершуються 14 грудня.

У зв’язку з цим партія проводить з’їзд для обрання нового керівника, повідомило джерело.

Що відомо про Олену Шуляк

Олену Шуляк обрали головою цієї політичної сили 15 листопада 2021 року під час чергового з’їзду «Слуги Народу». Вона зайняла цю посаду замість Олександра Корнієнка, який був обраний першим заступником голови Верховної Ради.

Народна депутатка Верховної Ради України 9 скликання (2019). Голова Комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування. Голова політичної партії «Слуга Народу» (2021).

У 2023 році суд не задовольнив позов Олени Шуляк, щодо захисту честі та гідності проти громадського активіста Георгія Могильного.

Наприкінці 2022 року проголосувала за містобудівну реформу (#5655), яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України. Через спротив громадськості станом на початок 2024 року президент не підписав законопроєкт, а отже він лишається нечинним.

У 2022 році Комітет з питань організації держвлади та місцевого самоврядування підтримав проєкт закону №7654. Автором законодавчої ініціативи є Андрій Клочко ("Слуга народу"). Шуляк голосувала за цей законопрект.

Ця ініціатива – спроба зірвати конкурс на призначення очільника НАБУ. Вона також спрощує процедуру його звільнення. Окрім цього, підтримка такої ініціативи негативно вплине на систему антикорупційних та правоохоронних органів — НАЗК, ДБР, БЕБ.

Згідно з аналітикою руху Чксно за перший рік роботи парламенту 9 скликання Шуляк входить до нардепів, які мають найбільше ухвалених законопроєктів.

У 2020 році виступила проти створення консультативної ради в Тристоронній контактній групі за участі представників ОРДЛО попри позицію фракції «Слуга народу».

З листопада 2019 року – представниця Кабінету Міністрів у Верховній Раді України.

У 2019 році була обрана народною депутаткою 9 скликання від партії «Слуга народу» номером 13 у списку як безпартійна. Заступниця голови однойменної фракції. Заступниця голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Ввійшла у виборчий список «Слуги народу» за неформальною квотою експрем'єр-міністра Гончарука, котрий керував «Офісом ефективного регулювання» (BRDO).

Членкиня правління та керівниця сектору «будівництво» у ГО «Офіс ефективного регулювання» (BRDO), координаторка ініціативи «Кадровий резерв», членкиня правління суспільно-політичного руху «Люди важливі», членкиня Ради Директорів Громадської Спілки «Спілка українських підприємців» .

У 2014 році балотувалась до Київської міської ради від «Демократичного Альянсу» номером 5 у списку.

Віцепрезидентка із фінансів української філії міжнародної організації Young Presidents’ Organization. Раніше очолювала Наглядову раду Української будівельної спільноти (Ukrainian Building Community).

З 2018 та у 1999-2000 роках – керівниця та власниця аудиторської фірми «Стандарт».

У 2017 році стала співзасновницею ТОВ «Кріейтор».

У 2014-2015 роках очолювала Наглядову раду Української будівельної спільноти.

З 2007 до 2014 року - генеральна директорка компанії "Midland Development Ukraine".

У 2005-2007 роках була членкинею Наглядової ради ЗАТ "Експрес-банк".

У 2000-2006 роки працювала директоркою департаменту аудиту і аналізу фінансово-господарської діяльності ФПГ "Midland Group" в Україні.

Закінчила Національний транспортний університет за спеціальністю «економіка та управління в будівництві», Міжнародний інститут менеджменту, де здобула ступінь МВА, та КНУ ім.Т.Г.Шевченка (психологія).