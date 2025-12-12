Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Слуга народу» проведе з’їзд для обрання нового голови партії – джерело

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Слуга народу» проведе з’їзд для обрання нового голови партії – джерело
Олена Шуляк була обрана головою цієї політичної сили 15 листопада 2021 року під час чергового з’їзду «Слуги Народу»
фото з відкритих джерел

Чинна голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк обіймала посаду два терміни, її повноваження завершуються 14 грудня

Партія «Слуга народу» проведе з’їзд 17 грудня, на якому очікується обрання нового голови партії. Про це «Главкому» повідомило джерело в партії «Слуга Народу».

Чинна голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк обіймала посаду два терміни, її повноваження завершуються 14 грудня.

У зв’язку з цим партія проводить з’їзд для обрання нового керівника, повідомило джерело. 

Що відомо про Олену Шуляк

Олену Шуляк обрали головою цієї політичної сили 15 листопада 2021 року під час чергового з’їзду «Слуги Народу». Вона зайняла цю посаду замість Олександра Корнієнка, який був обраний першим заступником голови Верховної Ради.

Народна депутатка Верховної Ради України  9 скликання (2019). Голова Комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування. Голова політичної партії «Слуга Народу» (2021).

 У 2023 році суд не задовольнив позов Олени Шуляк, щодо захисту честі та гідності проти громадського активіста Георгія Могильного. 

Наприкінці 2022 року проголосувала за містобудівну реформу (#5655), яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України. Через спротив громадськості станом на початок 2024 року президент не підписав законопроєкт, а отже він лишається нечинним.

У 2022 році Комітет з питань організації держвлади та місцевого самоврядування підтримав проєкт закону №7654. Автором законодавчої ініціативи є Андрій Клочко ("Слуга народу"). Шуляк голосувала за цей законопрект.

Ця ініціатива – спроба зірвати конкурс на призначення очільника НАБУ. Вона також спрощує процедуру його звільнення. Окрім цього, підтримка такої ініціативи негативно вплине на систему антикорупційних та правоохоронних органів — НАЗК, ДБР, БЕБ.

У 2021 році на з'їзді партії Олену Шуляк  обрали головою «Слуги Народу» замість Олександра Корнієнка, який був обраний першим заступником голови Верховної Ради.

Згідно з аналітикою руху Чксно за перший рік роботи парламенту 9 скликання Шуляк входить до нардепів, які мають найбільше ухвалених законопроєктів.

У 2020 році виступила проти створення консультативної ради в Тристоронній контактній групі за участі представників ОРДЛО попри позицію фракції «Слуга народу».

З листопада 2019 року – представниця Кабінету Міністрів у Верховній Раді України.

У 2019 році була обрана народною депутаткою 9 скликання від партії «Слуга народу» номером 13 у списку як безпартійна. Заступниця голови однойменної фракції. Заступниця голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Ввійшла у виборчий список «Слуги народу» за неформальною квотою експрем'єр-міністра Гончарука, котрий керував «Офісом ефективного регулювання» (BRDO).

Членкиня правління та керівниця сектору «будівництво» у ГО «Офіс ефективного регулювання» (BRDO), координаторка ініціативи «Кадровий резерв», членкиня правління суспільно-політичного руху «Люди важливі», членкиня Ради Директорів Громадської Спілки «Спілка українських підприємців» .

У 2014 році балотувалась до Київської міської ради від «Демократичного Альянсу» номером 5 у списку.

Віцепрезидентка із фінансів української філії міжнародної організації Young Presidents’ Organization. Раніше очолювала Наглядову раду Української будівельної спільноти (Ukrainian Building Community).

З 2018 та у 1999-2000 роках – керівниця та власниця аудиторської фірми «Стандарт».

У 2017 році стала співзасновницею ТОВ «Кріейтор».

У 2014-2015 роках очолювала Наглядову раду Української будівельної спільноти.

З 2007 до 2014 року - генеральна директорка компанії "Midland Development Ukraine".

У 2005-2007 роках була членкинею Наглядової ради ЗАТ "Експрес-банк".

У 2000-2006 роки працювала директоркою департаменту аудиту і аналізу фінансово-господарської діяльності ФПГ "Midland Group" в Україні.

Закінчила Національний транспортний університет за спеціальністю «економіка та управління в будівництві», Міжнародний інститут менеджменту, де здобула ступінь МВА, та КНУ ім.Т.Г.Шевченка (психологія).

Теги: Верховна Рада вибори партії партія Слуга народу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подоляк: президент Зеленський повинен подаватися на повторні вибори
Зеленський має йти на другий термін – Подоляк
Вчора, 13:59
Дональд Трамп раніше стверджував, що Володимир Зеленський є «диктатором без виборів»
ЄС відповів на заяви Трампа про необхідність виборів в Україні
9 грудня, 16:19
Робота над новою редакцією Трудового кодексу роки тривала два роки
Гетманцев: Уряд незабаром внесе до Ради проєкт оновленого Трудового кодексу
8 грудня, 19:46
Проблема в тому, що у бюджеті не визначили, звідки буде покриватися значна частина дефіциту – $19 млрд
Під крики «Ганьба». Як монобільшість голосувала за бюджет-2026
4 грудня, 12:25
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
3 грудня, 15:22
Сьогодні, 3 грудня, парламентарі можуть проголосувати за бюджет
Парламентський комітет рекомендував Раді ухвалити держбюджет-2026 у другому читанні
3 грудня, 12:40
Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу президента 28 листопада 2025 року
Єрмак пішов. А що далі?
29 листопада, 14:40
Слідство ведуть депутати. Як нардепи використовують інструмент ТСК
Слідство ведуть депутати. Як нардепи використовують інструмент ТСК
25 листопада, 12:00
Міндічгейт спровокував блокування трибуни парламенту опозицією
Новий уряд, або Ким пожертвує Зеленський? Перші наслідки «Міндічгейту» Тема №1
19 листопада, 16:30

Політика

Зеленський відвідав Куп'янський напрямок
Зеленський відвідав Куп'янський напрямок
«Слуга народу» проведе з’їзд для обрання нового голови партії – джерело
«Слуга народу» проведе з’їзд для обрання нового голови партії – джерело
Зеленський про засідання «коаліції охочих»: Ніхто не зацікавлений у третьому вторгненні РФ
Зеленський про засідання «коаліції охочих»: Ніхто не зацікавлений у третьому вторгненні РФ
Гарантії безпеки. Глава держави розповів про розмову з американцями
Гарантії безпеки. Глава держави розповів про розмову з американцями
Зеленський зізнався, чи виставляв Трамп дедлайн по «мирній угоді»
Зеленський зізнався, чи виставляв Трамп дедлайн по «мирній угоді»
США пропонують створити на Донбасі «вільну економічну зону» – президент
США пропонують створити на Донбасі «вільну економічну зону» – президент

Новини

Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Сьогодні, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua