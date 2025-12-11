Зеленський має йти на другий термін – Подоляк

Подоляк вважає, що повторне обрання Зеленського дозволить продовжити реалізацію ключових програм та зміцнити безпеку України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен балотуватися на другий термін, щоб завершити розпочаті проєкти відновлення та реінтеграції в ЄС, а також посилити обороноздатність країни. Про це повідомляє Report.

У розмові з кореспондентом східноєвропейського бюро Подоляк підкреслив, що підтримує висунення Володимира Зеленського на другий президентський термін, аби він міг продовжити відповідальність за програму відновлення України, проєкти реінтеграції в ЄС та інші ключові ініціативи.

«Я переконано заявляю, що президент повинен висунути свою кандидатуру на другий термін. Що стосується рейтингу, це категорія, яка обговорюється з суспільством, оскільки вона безпосередньо залежить від щоденних рішень. Президент приймає безліч рішень, у тому числі складних. Звісно, відома всім проблема корупції також впливає на рівень підтримки. Однак ключове значення мають ефективні рішення в складних умовах і готовність президента нести відповідальність. Люди це бачать і розуміють», – сказав він.

Подоляк зазначив, що Зеленський повинен завершити всі розпочаті проєкти. Він також акцентував, що у період паузи президент зосередиться на значному зміцненні обороноздатності країни, що забезпечить додаткові гарантії безпеки. За його словами, це прискорить низку процесів, і Україна з військової точки зору виглядатиме зовсім інакше.

Нагадаємо, що очільник України Володимир Зеленський заявив про те, що готовий до проведення президентських виборів.

Президент США Дональд Трамп закликав до проведення виборів в Україні. Політик наголосив, що українцям варто надати можливість обрати свого лідера, попри складну ситуацію через війну. Він звинуватив українську владу у тому, що вона нібито використовує війну, щоб не проводити вибори.

Тим часом речниця Єврокомісії Анітта Гіппер заявила, що вибори в Україні можливо буде провести тільки після того, як будуть створені відповідні умови, зокрема завершено російсько-українську війну. Гіппер наголосила, що Володимир Зеленський є демократично обраним президентом України, і що «будь-які вибори мають відбутися тоді, коли матимуть місце умови, які це дозволять».