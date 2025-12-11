Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський має йти на другий термін – Подоляк

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський має йти на другий термін – Подоляк
Подоляк: президент Зеленський повинен подаватися на повторні вибори
фото з відкритих джерел

Подоляк вважає, що повторне обрання Зеленського дозволить продовжити реалізацію ключових програм та зміцнити безпеку України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен балотуватися на другий термін, щоб завершити розпочаті проєкти відновлення та реінтеграції в ЄС, а також посилити обороноздатність країни. Про це повідомляє Report.

У розмові з кореспондентом східноєвропейського бюро Подоляк підкреслив, що підтримує висунення Володимира Зеленського на другий президентський термін, аби він міг продовжити відповідальність за програму відновлення України, проєкти реінтеграції в ЄС та інші ключові ініціативи.

«Я переконано заявляю, що президент повинен висунути свою кандидатуру на другий термін. Що стосується рейтингу, це категорія, яка обговорюється з суспільством, оскільки вона безпосередньо залежить від щоденних рішень. Президент приймає безліч рішень, у тому числі складних. Звісно, відома всім проблема корупції також впливає на рівень підтримки. Однак ключове значення мають ефективні рішення в складних умовах і готовність президента нести відповідальність. Люди це бачать і розуміють», – сказав він.

Подоляк зазначив, що Зеленський повинен завершити всі розпочаті проєкти. Він також акцентував, що у період паузи президент зосередиться на значному зміцненні обороноздатності країни, що забезпечить додаткові гарантії безпеки. За його словами, це прискорить низку процесів, і Україна з військової точки зору виглядатиме зовсім інакше.

Нагадаємо, що очільник України Володимир Зеленський заявив про те, що готовий до проведення президентських виборів.

Президент США Дональд Трамп закликав до проведення виборів в Україні. Політик наголосив, що українцям варто надати можливість обрати свого лідера, попри складну ситуацію через війну. Він звинуватив українську владу у тому, що вона нібито використовує війну, щоб не проводити вибори.

Тим часом речниця Єврокомісії Анітта Гіппер заявила, що вибори в Україні можливо буде провести тільки після того, як будуть створені відповідні умови, зокрема завершено російсько-українську війну. Гіппер наголосила, що Володимир Зеленський є демократично обраним президентом України, і що «будь-які вибори мають відбутися тоді, коли матимуть місце умови, які це дозволять».

Читайте також:

Теги: вибори Володимир Зеленський Україна президент Михайло Подоляк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп наголошує, що в Україні давно не проводилися вибори
Трамп закликав Зеленського бути реалістом та завершити війну
Вчора, 23:21
Армія, зброя та пам’ять: гарант безпеки України у майбутньому
Гарант безпеки України – своя армія і пам'ять про війну
2 грудня, 17:05
Володимир Зеленський мав розмову з Александром Стуббом
«Все було дуже конструктивно». Зеленський зробив заяву про переговори у США
1 грудня, 11:48
Українська делегація під час перемовин з американською стороною в Женеві
Звільнення Єрмака. Президент повідомив, хто братиме участь у мирних переговорах
28 листопада, 17:40
Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару з'являється у дверях свого будинку під час домашнього арешту в Бразиліа
Експрезидента Бразилії затримала поліція: що відомо
22 листопада, 14:25
Главу держави зустрів секретар РНБО Рустем Умєров
Зеленський прибув у Туреччину (відео)
19 листопада, 08:31
Володимир Зеленський завтра, 19 листопада, відвідає Туреччину
Зеленський зустрінеться з Віткоффом у Туреччині – ЗМІ
18 листопада, 11:09
Президент заявив, що антикорупційних дій в Україні недостатньо
Президент заявив, що антикорупційних дій в Україні недостатньо
17 листопада, 16:10
Говорити про психологічний ефект немає сенсу
Що насправді стоїть за ударами РФ по великих містах
14 листопада, 12:57

Події в Україні

На Дніпропетровщині шкільний автобус зіткнувся з мікроавтобусом, є загиблі (фото)
На Дніпропетровщині шкільний автобус зіткнувся з мікроавтобусом, є загиблі (фото)
Зеленський має йти на другий термін – Подоляк
Зеленський має йти на другий термін – Подоляк
Дрон із вибухівкою влучив у будинок підприємців на Львівщині: коментар депутата і поліції
Дрон із вибухівкою влучив у будинок підприємців на Львівщині: коментар депутата і поліції
Керівництво оборонного заводу розкрадало кошти на закупівлях броні для танків
Керівництво оборонного заводу розкрадало кошти на закупівлях броні для танків
Декарбонізація в Україні не повинна перетворитися на деіндустріалізацію – глава Асоціації професіоналів довкілля
Декарбонізація в Україні не повинна перетворитися на деіндустріалізацію – глава Асоціації професіоналів довкілля
Безпілотник атакував приватний будинок на Львівщині
Безпілотник атакував приватний будинок на Львівщині

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua