Парламентський комітет рекомендував Раді ухвалити держбюджет-2026 у другому читанні
Раніше Кабмін затвердив проєкт державного бюджету України на 2026 рік
Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити в цілому проєкт державного бюджету на 2026 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народних депутатів Ярослава Железняка та Олексія Гончаренка.
Очільниця комітету Роксолана Підласа навела основні зміни в проєкті до другого читання. За її словами, підвищення зарплат освітян залишиться: з 1 січня вони отримають плюс 30 %, з 1 вересня – ще плюс 20 %, змін у підходах до оплати праці не відбудеться. Також пропонують додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року.
- місцеві бюджети мають отримати ще 4 % від ПДФО (разом це 64 %), а спрямувати ці додаткові кошти вони зможуть на розрахунки за енергоносії і погашення заборгованості з різниці в тарифах на них;
- субвенцію на різницю в тарифах, яку прогнозували в сумі 15,2 млрд грн – виключать;
- додадуть мільярд гривень на закупівлю зброї і військової техніки міністерством оборони (суму знімуть з «військового резерву»);
- додадуть 244 млн грн Бюро економбезпеки (суму знімуть з резервного фонду).
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Його було передано на розгляд Верховної Ради та підтримано у першому читанні.
До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що народні депутати мають ухвалити держбюджет на 2026 рік. «Я розраховую, що прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом із народними депутатами в діалозі та єдності забезпечить Україні три речі. Найголовніше – ухвалити бюджет 2026 року, тобто спроможність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість. Це те, що потрібно людям», – наголосив президент.
За словами президента, Кабінет міністрів має подати кандидатури нових міністрів енергетики та юстиції.
