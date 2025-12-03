Парламентський комітет рекомендував Раді ухвалити держбюджет-2026 у другому читанні

Раніше Кабмін затвердив проєкт державного бюджету України на 2026 рік

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити в цілому проєкт державного бюджету на 2026 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народних депутатів Ярослава Железняка та Олексія Гончаренка.

Очільниця комітету Роксолана Підласа навела основні зміни в проєкті до другого читання. За її словами, підвищення зарплат освітян залишиться: з 1 січня вони отримають плюс 30 %, з 1 вересня – ще плюс 20 %, змін у підходах до оплати праці не відбудеться. Також пропонують додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року.

місцеві бюджети мають отримати ще 4 % від ПДФО (разом це 64 %), а спрямувати ці додаткові кошти вони зможуть на розрахунки за енергоносії і погашення заборгованості з різниці в тарифах на них;

субвенцію на різницю в тарифах, яку прогнозували в сумі 15,2 млрд грн – виключать;

додадуть мільярд гривень на закупівлю зброї і військової техніки міністерством оборони (суму знімуть з «військового резерву»);

додадуть 244 млн грн Бюро економбезпеки (суму знімуть з резервного фонду).

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Його було передано на розгляд Верховної Ради та підтримано у першому читанні.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що народні депутати мають ухвалити держбюджет на 2026 рік. «Я розраховую, що прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом із народними депутатами в діалозі та єдності забезпечить Україні три речі. Найголовніше – ухвалити бюджет 2026 року, тобто спроможність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість. Це те, що потрібно людям», – наголосив президент.

За словами президента, Кабінет міністрів має подати кандидатури нових міністрів енергетики та юстиції.