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«Слуга народу» загримів у скандал: приїхав на Сумщину із символом рашизму на одягу (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Слуга народу» загримів у скандал: приїхав на Сумщину із символом рашизму на одягу (фото)
Нардеп одягнув светр із V-символікою
фото: facebook.com/TrostyanetsTownCouncil

Нардеп сконфузився з одягом на офіційному заході

Народний депутат від «Слуги народу», колишній гуморист Микола Задорожній втрапив у скандал. На Сумщині нардеп з'явився на заході на честь Дня працівників лісу в джемпері з великим логотипом V (цей знак разом із Z та O нанесено на російську техніку, яка вторглася в Україну 24 лютого). Відповідну фотографію опублікувала Тростянецька міськрада у Facebook.

Микола Задорожній приїхав до Тростянця Сумської області, щоб привітати місцевих працівників лісового господарства. Зазначимо, що Тростянець звільнили з-під російської окупації. Там російські загарбники пошкодили або знищили багато підприємств та домівок, зокрема, й підприємство, на яке приїжджав Задорожній.

На зустріч нардеп вдягнув светр із величезною літерою V, яку росіяни використовують, як символ так званої ними «спецоперації». 

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Тим часом користувачі під дописом почали критикувати нардепа. Вони розкритикували його за проросійський символ на одязі. 

«Слуга народу» загримів у скандал: приїхав на Сумщину із символом рашизму на одягу (фото) фото 1

«Чоловік надів чіткий свитер. Ще б і з Z надів би, Тростянець звільнено – міняй лапсєрдак!, На спині потрібно було йому намалювати Z! Циркач Цікаво, що він думав, коли надягав цього свитера? І ніхто не знав з нього той світер. Просто це все, що було такого розміру., Жерсть! Чому не роздягли? Який же він після цього депутат? Куди Бова дивувався! Невже не бачив?Чмо безмозгове. Шкода, що такі слабоумні представляють владу. І більше шкода, що ніхто йому не натовк морду!», – пишуть в коментарях українці.

«Слуга народу» загримів у скандал: приїхав на Сумщину із символом рашизму на одягу (фото) фото 2

«Напередодні Дня працівників лісового господарства він приїхав на деокуповану Сумщину, аби привітати співробітників ДП «Тростянецький лісгосп» - підприємства, яке найбільше в Сумській області постраждало від орківської окупації... Можливо, депутат просто не знав, що Сумщина вже деокупована, і треба «замаскуватися«, щоб не взяли «на підвал«? Інакше – як пояснити зовнішній вигляд народного обранця з комедійного тріо «Брати Гагаріни»?» – написав журналіст Єгор Чечеринда.

«Слуга народу» загримів у скандал: приїхав на Сумщину із символом рашизму на одягу (фото) фото 3

До речі, трохи пізніше Задорожний опублікував пост із проханням «вибачити його за необачність», визнав провину та запевнив, що підтримує лише Україну.

«Слуга народу» загримів у скандал: приїхав на Сумщину із символом рашизму на одягу (фото) фото 4

Зазначимо, що Тростянець захопили росіяни на початку війни, за нього йшли важкі бої.

Як відомо, літера V використовується російськими військами як один із розпізнавальних знаків з початку вторгнення в Україну. Росіяни розміщували цю літеру на військовій техніці.

До слова, у російському місті Воронеж у ніч із 26 на 27 липня невідомі намалювали червоною фарбою з балончика символ окупантів – літеру «Z» на десятках машин, припаркованих на вулиці Южно-Моравській. 

Як стверджують в дописах, зіпсовано понад 100 автомобілів.

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Політика

«Слуга народу» загримів у скандал: приїхав на Сумщину із символом рашизму на одягу (фото)
«Слуга народу» загримів у скандал: приїхав на Сумщину із символом рашизму на одягу (фото)
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