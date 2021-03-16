Соціологи показали, що буде з рейтингами, якщо замінити Бойка на Медведчука
Соціологи перевірили електоральні настрої громадян України
Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (19% усіх опитаних або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.
За п’ятого президента України Петра Порошенка готові голосувати відповідно 13,5% і 20% опитаних.
Решта кандидатів розмістилися в такому порядку:
- нардеп від ОПЗЖ Юрій Бойко – відповідно 13% і 17%,
- лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко – 8% і 10%,
- Ігор Смешко – 5% і 6%,
- експрем’єр Володимир Гройсман – 2% і 3%,
- «свободівець» Роман Кошулинський – 2% і 3%,
- Олег Ляшко – 2% і 2%,
- глава Верховної Ради Дмитро Разумков – 1,5% і 2%,
- Анатолій Гриценко – 1% і 2%,
- Олександр Вілкул – 1% і 1%,
- Віталій Кличко – 1% і 1%.
При цьому соціологи з’ясували, що у випадку, якби кандидатом від партії «Опозиційна платформа – за життя» замість Бойка був Медведчук, голоси розподілилися б таким чином:
- Зеленський отримав би 19% голосів серед усіх опитаних або 28% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме),
- Порошенко – відповідно 13,5% і 20%,
- Тимошенко – 8% і 10,5%,
- Медведчук – 6% і 8%,
- Смешко – 5% і 7%,
- Гройсман – 3% і 4%,
- Разумков – 3% і 4%,
- Вілкул — 2% і 3%,
- Кошулинський – 2% і 2,5%,
- Ляшко – 2% і 2%,
- Гриценко – 1% і 2%,
- Кличко – 1% і 1%.
Під час опитування респондентам пропонувалося обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів президента України. Другий тур моделювався за участі чотирьох кандидатів: Зеленський, Бойко, Порошенко, Разумков.
Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком, Бойком чи Разумковим стає переможцем президентських виборів.
Разумков перемагає Порошенка і Бойка.
Порошенко перемагає у випадку електорального суперництва у другому турі з Бойком.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів.