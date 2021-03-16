Соціологи показали, що буде з рейтингами, якщо замінити Бойка на Медведчука

Соцопитування показало, що в Юрія Бойка значно вищі рейтинги, ніж у Віктора Медведчука

Соціологи перевірили електоральні настрої громадян України

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (19% усіх опитаних або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

За п’ятого президента України Петра Порошенка готові голосувати відповідно 13,5% і 20% опитаних.

Решта кандидатів розмістилися в такому порядку:

нардеп від ОПЗЖ Юрій Бойко – відповідно 13% і 17%,

лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко – 8% і 10%,

Ігор Смешко – 5% і 6%,

експрем’єр Володимир Гройсман – 2% і 3%,

«свободівець» Роман Кошулинський – 2% і 3%,

Олег Ляшко – 2% і 2%,

глава Верховної Ради Дмитро Разумков – 1,5% і 2%,

Анатолій Гриценко – 1% і 2%,

Олександр Вілкул – 1% і 1%,

Віталій Кличко – 1% і 1%.

При цьому соціологи з’ясували, що у випадку, якби кандидатом від партії «Опозиційна платформа – за життя» замість Бойка був Медведчук, голоси розподілилися б таким чином:

Зеленський отримав би 19% голосів серед усіх опитаних або 28% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме),

Порошенко – відповідно 13,5% і 20%,

Тимошенко – 8% і 10,5%,

Медведчук – 6% і 8%,

Смешко – 5% і 7%,

Гройсман – 3% і 4%,

Разумков – 3% і 4%,

Вілкул — 2% і 3%,

Кошулинський – 2% і 2,5%,

Ляшко – 2% і 2%,

Гриценко – 1% і 2%,

Кличко – 1% і 1%.

Під час опитування респондентам пропонувалося обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів президента України. Другий тур моделювався за участі чотирьох кандидатів: Зеленський, Бойко, Порошенко, Разумков.

Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком, Бойком чи Разумковим стає переможцем президентських виборів.

Разумков перемагає Порошенка і Бойка.

Порошенко перемагає у випадку електорального суперництва у другому турі з Бойком.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.