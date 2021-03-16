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    Соціологи показали, що буде з рейтингами, якщо замінити Бойка на Медведчука

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    Соцопитування показало, що в Юрія Бойка значно вищі рейтинги, ніж у Віктора Медведчука - Соціологи показали, що буде з рейтингами, якщо замінити Бойка на Медведчука
    Соцопитування показало, що в Юрія Бойка значно вищі рейтинги, ніж у Віктора Медведчука
    Фото з відкритих джерел

    Соціологи перевірили електоральні настрої громадян України

    Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (19% усіх опитаних або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

    Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

    За п’ятого президента України Петра Порошенка готові голосувати відповідно 13,5% і 20% опитаних.

    Решта кандидатів розмістилися в такому порядку:

    • нардеп від ОПЗЖ Юрій Бойко – відповідно 13% і 17%,
    • лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко – 8% і 10%,
    • Ігор Смешко – 5% і 6%,
    • експрем’єр Володимир Гройсман – 2% і 3%,
    • «свободівець» Роман Кошулинський – 2% і 3%,
    • Олег Ляшко – 2% і 2%,
    • глава Верховної Ради Дмитро Разумков – 1,5% і 2%,
    • Анатолій Гриценко – 1% і 2%,
    • Олександр Вілкул – 1% і 1%,
    • Віталій Кличко – 1% і 1%.

    При цьому соціологи з’ясували, що у випадку, якби кандидатом від партії «Опозиційна платформа – за життя» замість Бойка був Медведчук, голоси розподілилися б таким чином:

    • Зеленський отримав би 19% голосів серед усіх опитаних або 28% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме),
    • Порошенко – відповідно 13,5% і 20%,
    • Тимошенко – 8% і 10,5%,
    • Медведчук – 6% і 8%,
    • Смешко – 5% і 7%,
    • Гройсман – 3% і 4%,
    • Разумков – 3% і 4%,
    • Вілкул — 2% і 3%,
    • Кошулинський – 2% і 2,5%,
    • Ляшко – 2% і 2%,
    • Гриценко – 1% і 2%,
    • Кличко – 1% і 1%.

    Під час опитування респондентам пропонувалося обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів президента України. Другий тур моделювався за участі чотирьох кандидатів: Зеленський, Бойко, Порошенко, Разумков.

    Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком, Бойком чи Разумковим стає переможцем президентських виборів.

    Разумков перемагає Порошенка і Бойка.

    Порошенко перемагає у випадку електорального суперництва у другому турі з Бойком.

    Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів.

    Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.
    Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
    Теги: Петро Порошенко Віктор Медведчук соцопитування вибори Юрій Бойко Володимир Зеленський президент Дмитро Разумков
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