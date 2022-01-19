Сьогодні суд має оголосити запобіжний захід Порошенку: що відомо на цей момент

Залишаючи будівлю Печерського суду 17 січня, Петро Порошенко закликав свої прихильників прийти в день оголошення рішення

Засідання має продовжитися о 14:00

У середу, 19 січня, Печерський районний суд Києва має оголосити запобіжний захід Петру Порошенку у справі за підозрою в державній зраді.

Винести рішення за підсумками засідання суд міг ще два дні тому, 17 січня, у день повернення Порошенка в Україну після кількох тижнів перебування за кордоном.

В якийсь момент слідчому судді Олексію Соколову, який має ухвалити рішення щодо запобіжного заходу для п'ятого президента Петра Порошенка, стало зле.

Утім, після майже 12-годинного засідання суддя Олексій Соколов вирішив перенести оголошення рішення на 19 січня.

До цього часу суддя залишатиметься у нарадчій кімнаті – аналізуватиме доводи та писатиме судове рішення.

Сьогодні засідання має продовжитися о 14:00. Після того, як представник суду повідомив про перенесення засідання, Петро Порошенко та його соратники прямо в залі засідання вирішили заколядувати. Вони заспівали «Нова радість стала».

Залишаючи будівлю Печерського суду 17 січня, Петро Порошенко закликав свої прихильників прийти в день оголошення рішення.

Додамо, що у понеділок ввечері до Печерського суду стягнули десятки екіпірованих силовиків.

Нагадаємо, що прокуратура просить мільярд гривень за Порошенка. Також Порошенку хотіли призначити безкоштовного адвоката. ДБР заперечує.

Зазначимо, Порошенко перед обранням запобіжного заходу заговорив про об’єднання політсил. Також Порошенко емоційно звернувся до українців та розповів про «червоні лінії».

Як відомо, після повернення в Україну експрезидент звернувся до Зеленського фразою з культового фільму (відео).

17 січня о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля летовища зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стояли з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергували силовики.