Порошенку хотіли призначити безкоштовного адвоката. ДБР заперечує

«Порошенка планували затримати ще в аеропорту», – заявив адвокат

П'ятого президента, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка начебто мали затримати правоохоронці у Міжнародному аеропорту «Київ» одразу після повернення до України. Про це розповів журналістам адвокат Богдан Глядик.

«ДБР звернулося до Центру безоплатної допомоги про надання мною безоплатної правової допомоги. Зранку о 10:40 я отримав це доручення. Із Центром у мене укладено договір… Відповідно до законодавства, не пізніше 2 годин захист має надати таку допомогу… Порошенка планували затримати саме в аеропорті. Бо я отримав доручення на надання безоплатної правової допомоги особі, яка вважається затриманою. Тобто, він мав бути вже затриманим. Але щось пішло не так», – цитує видання слова юриста.

Адвоката викликали саме до летовища, але до цього часу лідер «ЄС» вже покинув аеропорт та поїхав до Печерського райсуду столиці.

Глядик вказав, що не братиме участь в захисті Порошенка, адже в того є інші адвокати і ще один безоплатний йому не потрібен. «Мені пояснили дослівно: цей пасажир... планувалося його затримання, він був у розшуку, через те ми були змушені залучити такого захисника... Викликали мене на місце затримання, це аеропорт», – таким чином адвокату пояснила «уповноважена особа», навіщо його взагалі викликали. Про призначення безкоштовного адвоката також заявив Петро Порошенко під час судового засідання. Він наголосив, що у справі про державну зраду сторона обвинувачення спробувала призначити йому безкоштовного адвоката, попри те, що в нього вже були захисники. Однак у Державному бюро розслідувань це заперечують. «[Володимир] Зеленський призначив мені безкоштовного адвоката. На щастя, ця людина виявилася порядною, і сказала, що цього юриста влада збиралася використати як провокацію», – стверджує Порошенко.

Натомість у ДБР заявили, що не залучали адвоката безоплатної вторинної правової допомоги для надання її Петрові Порошенку. Мовляв, ця інформація «є неправдивою та не відповідає дійсності».

«Наразі встановлюються всі обставини розповсюдження цієї інформації, після чого буде надана правова оцінка таким діям», – зазначили в Держбюро розслідувань.

Зазначимо, Порошенко перед обранням запобіжного заходу заговорив про об’єднання політсил. Також Порошенко емоційно звернувся до українців та розповів про «червоні лінії».

Як відомо, близько 11:00 Порошенко прибув на суд для обрання запобіжного заходу. Під будівлею суду зібралися сотні прихильників Порошенка та вишукувалась Нацгвардія (фото).

Як повідомлялося, представники Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

«Вимагаю пояснити дії прикордонників щодо мого недопуску на територію України. Це – порушення закону!», – сказав Порошенко.

Натомість ДБР переконує, що лідера «Євросолідарності» не збиралися затримувати, а слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик до суду на сьогодні.

Згодом експрезидент пройшов паспортний контроль та виступив перед прихильниками. Дивіться виступ експрезидента зі сцени біля аеропорту (фото, відео).

Він, зокрема, звернувся до Зеленського фразою з культового фільму (відео).

Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стояли з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергували силовики.

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