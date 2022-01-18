Суддя Соколов другий день просидів у нарадчій кімнаті

Суддя повинен весь цей час перебувати у нарадчій кімнаті упродовж певних годин зранку до вечора, але не цілодобово

Суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов, який 17 січня мав оголосити запобіжний захід п'ятому президенту і лідеру опозиції Петру Порошенку, досі залишається у нарадчій кімнаті. Це передбачено законодавством, оскільки рішення про запобіжний захід ще не оголосили. Про це пише низка ЗМІ з посиланням на пресслужбу Печерського райсуду.

Отже, суддя Соколов все ще перебуває у нарадчій кімнаті та не має права переходити до розгляду інших справ, поки не буде оголошене рішення щодо цієї.

Нагадаємо, судове засідання про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку стартувало близько 11:40 17 січня. Вже близько 18 години суддя Олексій Соколов пішов до нарадчої кімнати, де перебував понад чотири години.

Перш ніж суддя заявив про перенесення оголошення запобіжного заходу, з’явилась інформація, що нібито йому стало зле.

Так, Печерський райсуд Києва переніс оголошення запобіжного заходу Петру Порошенку на 19 січня. До цього часу суддя залишатиметься у нарадчій кімнаті – аналізуватиме доводи та писатиме судове рішення.

Суддя повинен весь цей час перебувати у нарадчій кімнаті упродовж певних годин зранку до вечора, а не цілодобово.

«Цей процес сформульований уже давним-давно. І перебування судді у нарадчій кімнаті понад добу, дві, три – це цілком нормальне явище і воно практикується вже тривалий час. У цьому проблем ніяких немає», – повідомили нам у пресслужбі суду.

Нагадаємо, що прокуратура просить мільярд гривень за Порошенка.

До слова, Порошенку хотіли призначити безкоштовного адвоката. ДБР заперечує.

Зазначимо, Порошенко перед обранням запобіжного заходу заговорив про об’єднання політсил. Також Порошенко емоційно звернувся до українців та розповів про «червоні лінії».

Вранці 17 січня літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стояли з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергували силовики.

В інтерв'ю «Главкому» Порошенко розповів, що Зеленський втече.

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