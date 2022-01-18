  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Колядка Порошенка та нардепів у суді потішила соцмережу (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рішенні про перенесення обрання запобіжного заходу Порошенку на 19 січня суддя оголосив пізно ввечері - Колядка Порошенка та нардепів у суді потішила соцмережу (відео)
    Рішенні про перенесення обрання запобіжного заходу Порошенку на 19 січня суддя оголосив пізно ввечері
    фото: скріншот з відео

    П'ятого президента підтримали колеги по фракції, адвокати та деякі з присутніх журналістів

    Після завершення засідання Печерського суду 17 січня 2022 року щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України у справі про «державну зраду», Петро Порошенко разом із адвокатами та колегами заспівав колядку. Відповідний відеозапис опублікувала на своїй Facebook-сторінці народна депутатка, співголова фракції партії «Європейська Солідарність» у парламенті Ірина Геращенко.

    До співу долучилися народні депутати від «Європейської солідарності» на чолі з Порошенком, а також адвокати лідера опозиції Ілля Новіков, Ігор Головань та деякі з присутніх на обранні заобіжного заходу журналістів.

    «Найтепліший момент вчорашнього судилища. Ілля Новіков, чудово щедруєш. І дякуємо всім журналістам, які долучилися до коляди – щиро і тепло», – підписала свою публікацію Ірина Геращенко, позначивши у дописі одного з адвокатів Порошенка Іллю Новікова.

    «Можна дивитися нескінченно», – прокоментувала відео одна з підписниць Ірини Геращенко.

    «Світла мить хай проміжної але перемоги», – прокоментував допис народний депутат від «Європейської Солідарності» Володимир В'ятрович.

    Нагадаємо, 17 січня , близько 11:00 Порошенко прибув на суд для обрання запобіжного заходу. Під будівлею суду зібралися сотні прихильників Порошенка та вишукувалась Нацгвардія.

    Прокуратура просисила мільярд гривень застави для Порошенка.

    В якийсь момент слідчому судді Олексію Соколову, який має ухвалити рішення щодо запобіжного заходу для п'ятого президента Петра Порошенка, стало зле.

    Після тривалого перебування у нарадчій кімнаті суддя Олексій Соколов переніс оголошення рішення суду на 19 січня.

    Читайте також:
    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність суд Ірина Геращенко Ілля Новіков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Колядка Порошенка та нардепів у суді потішила соцмережу (відео)