Колядка Порошенка та нардепів у суді потішила соцмережу (відео)

Рішенні про перенесення обрання запобіжного заходу Порошенку на 19 січня суддя оголосив пізно ввечері

П'ятого президента підтримали колеги по фракції, адвокати та деякі з присутніх журналістів

Після завершення засідання Печерського суду 17 січня 2022 року щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України у справі про «державну зраду», Петро Порошенко разом із адвокатами та колегами заспівав колядку. Відповідний відеозапис опублікувала на своїй Facebook-сторінці народна депутатка, співголова фракції партії «Європейська Солідарність» у парламенті Ірина Геращенко.

До співу долучилися народні депутати від «Європейської солідарності» на чолі з Порошенком, а також адвокати лідера опозиції Ілля Новіков, Ігор Головань та деякі з присутніх на обранні заобіжного заходу журналістів.

«Найтепліший момент вчорашнього судилища. Ілля Новіков, чудово щедруєш. І дякуємо всім журналістам, які долучилися до коляди – щиро і тепло», – підписала свою публікацію Ірина Геращенко, позначивши у дописі одного з адвокатів Порошенка Іллю Новікова.

«Можна дивитися нескінченно», – прокоментувала відео одна з підписниць Ірини Геращенко.

«Світла мить хай проміжної але перемоги», – прокоментував допис народний депутат від «Європейської Солідарності» Володимир В'ятрович.

Нагадаємо, 17 січня , близько 11:00 Порошенко прибув на суд для обрання запобіжного заходу. Під будівлею суду зібралися сотні прихильників Порошенка та вишукувалась Нацгвардія.

Прокуратура просисила мільярд гривень застави для Порошенка.

В якийсь момент слідчому судді Олексію Соколову, який має ухвалити рішення щодо запобіжного заходу для п'ятого президента Петра Порошенка, стало зле.

Після тривалого перебування у нарадчій кімнаті суддя Олексій Соколов переніс оголошення рішення суду на 19 січня.

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