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    Порошенко звернувся до Зеленського фразою з культового фільму (відео)

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    Лідер &laquo;Європейської солідарності&raquo; звернувся до чинного президента фразою з культового фільму &laquo;Термінатор&raquo;&nbsp; - Порошенко звернувся до Зеленського фразою з культового фільму (відео)
    Лідер «Європейської солідарності» звернувся до чинного президента фразою з культового фільму «Термінатор» 
    скріншот з відео

    Ексглава держави сказав до прихильників: «Ви запитуєте, чи є порох?». «Порох є»

    П’ятий президент України Петро Порошенко після повернення з-за кордону в Україну виступив на сцені біля аеропорту «Жуляни».

    Зокрема, ексглава держави сказав до прихильників: «Ви запитуєте, чи є порох?». «Порох є».

    Також лідер «Європейської солідарності» звернувся до чинного президента Володимира Зеленського фразою з культового фільму «Термінатор» – I'll be back (укр. – Я повернуся).

    Повне відео емоційного виступу Петра Порошенка.

    Як відомо, представники Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

    «Вимагаю пояснити дії прикордонників щодо мого недопуску на територію України. Це порушення закону!», сказав Порошенко.

    Дивіться також виступ експрезидента зі сцени біля аеропорту (фото, відео).

    Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стояли з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергували силовики.

    Перед відльотом з Варшави Порошенко опублікував відео. Також Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну. Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

    Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

    ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

    Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

    Читайте також статтю «Главкома»: Порошенко повертається. Історія «державної зради» експрезидента в деталях
    Теги: Петро Порошенко політика Володимир Зеленський президент
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    Порошенко звернувся до Зеленського фразою з культового фільму (відео)