Порошенко звернувся до Зеленського фразою з культового фільму (відео)

Лідер «Європейської солідарності» звернувся до чинного президента фразою з культового фільму «Термінатор»

Ексглава держави сказав до прихильників: «Ви запитуєте, чи є порох?». «Порох є»

П’ятий президент України Петро Порошенко після повернення з-за кордону в Україну виступив на сцені біля аеропорту «Жуляни».

Зокрема, ексглава держави сказав до прихильників: «Ви запитуєте, чи є порох?». «Порох є».

Також лідер «Європейської солідарності» звернувся до чинного президента Володимира Зеленського фразою з культового фільму «Термінатор» – I'll be back (укр. – Я повернуся).

Повне відео емоційного виступу Петра Порошенка.

Як відомо, представники Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

«Вимагаю пояснити дії прикордонників щодо мого недопуску на територію України. Це – порушення закону!», – сказав Порошенко.

Дивіться також виступ експрезидента зі сцени біля аеропорту (фото, відео).

Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стояли з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергували силовики.

Перед відльотом з Варшави Порошенко опублікував відео. Також Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну. Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.