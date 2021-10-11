«Слуги» Зеленського почали перебігати в «Удар» Кличка

Керівником дніпропетровського штабу «Удару» призначений депутат від «Слуги народу» в Дніпропетровській облраді Олійник

Представники партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу» вливаються у лави партії «Удар» Віталія Кличка. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на ексдепутата Андрія Денисенка та власні джерела.

Зокрема, у Дніпропетровській області керівником штабу партії «Удар» призначений ексглава облради, чинний депутат від «Слуги народу» в Дніпропетровській облраді Святослав Олійник. Міський штаб очолив депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Кирило Нестеренко.

За словами ексдепутата Андрія Денисенка, публічних представлень на місці не було. При цьому він додав, що на нарадах у центральному штабі «ці двоє беруть участь як регіональні керівники та проходять у цій ролі у відповідних штабних документах вже з середини вересня».

Нагадаємо, Віталій Кличко закликав Державне бюро розслідувань не дискредитувати правоохоронний орган своїми заявами, а за наявності доказів про зловживання столичної влади – передавати справи до суду