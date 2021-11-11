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    Кличко розповів, із ким йтиме на наступні парламентські вибори

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    Кличко розповів про політичні плани партії&nbsp;&laquo;Удар&raquo; - Кличко розповів, із ким йтиме на наступні парламентські вибори
    Кличко розповів про політичні плани партії «Удар»
    фото: скріншот з відео

    «Об’єднуватись із кимось до парламентських виборів ми не плануємо»

    Політична партія «Удар», яку очолює міський голова Києва Віталій Кличко, самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах. Про це лідер політичної сили заявив в ефірі ток-шоу «Народ проти» на телеканалі «Україна 24».

    «Ми готуємося, відбудовуємо наші політичні осередки і обов’язково будемо брати участь у наступних виборах до Верховної Ради», – пояснив політик.

    Кличко зауважив, що не виключає об’єднання з іншими політичними силами, але вже після того, як представники «Удару» опиняться у парламенті.

    «Я не виключаю, що у парламенті ми однозначно будемо шукати людей чи політичні сили, із якими ми зможемо об’єднати зусилля. Це партії, які стоять на європейських цінностях. Це партії, які підтримують європейський розвиток нашої країни», – підкреслив Віталій Кличко.

    Політик додав, що вважає можливе оголошення дострокових виборів «неправильним, на мудрим рішенням», оскільки в умовах економічної турбулентності та корнавірусної кризи воно може додатково дестабілізувати ситуацію в Україні.

    «Об’єднуватись із кимось до парламентських виборів ми не плануємо», – підсумував політичний діяч.

    Чергові парламентські вибори в Україні мають відбутися 2023 року.

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    Теги: Віталій Кличко Верховна Рада вибори УДАР партії
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    Кличко розповів, із ким йтиме на наступні парламентські вибори