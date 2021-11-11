Кличко розповів, із ким йтиме на наступні парламентські вибори

«Об’єднуватись із кимось до парламентських виборів ми не плануємо»

Політична партія «Удар», яку очолює міський голова Києва Віталій Кличко, самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах. Про це лідер політичної сили заявив в ефірі ток-шоу «Народ проти» на телеканалі «Україна 24».

«Ми готуємося, відбудовуємо наші політичні осередки і обов’язково будемо брати участь у наступних виборах до Верховної Ради», – пояснив політик.

Кличко зауважив, що не виключає об’єднання з іншими політичними силами, але вже після того, як представники «Удару» опиняться у парламенті.

«Я не виключаю, що у парламенті ми однозначно будемо шукати людей чи політичні сили, із якими ми зможемо об’єднати зусилля. Це партії, які стоять на європейських цінностях. Це партії, які підтримують європейський розвиток нашої країни», – підкреслив Віталій Кличко.

Політик додав, що вважає можливе оголошення дострокових виборів «неправильним, на мудрим рішенням», оскільки в умовах економічної турбулентності та корнавірусної кризи воно може додатково дестабілізувати ситуацію в Україні.

«Об’єднуватись із кимось до парламентських виборів ми не плануємо», – підсумував політичний діяч.

Чергові парламентські вибори в Україні мають відбутися 2023 року.

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