Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністр фінансів США пояснив, який сигнал несе для Росії мінеральна угода

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Міністр фінансів США пояснив, який сигнал несе для Росії мінеральна угода
Бессент оголосив про угоду з Україною
скриншот з відео

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови

Міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив про підписання історичної угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною, яка створює Інвестиційний фонд реконструкції США та України, передає «Главком».

Бессент дав зрозуміти, що мінеральна угода є чітким знаком політичної налаштованості Вашингтона на підтримку українського суверенітету.

«Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній та процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі. І, щоб було зрозуміло, жодній державі чи особі, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не буде дозволено отримувати вигоду від реконструкції України», – сказав Бессент.

За його словами, президент США Дональд Трамп уявляв собі це партнерство між американським народом та українським народом, щоб продемонструвати відданість обох сторін тривалому миру та процвітанню в Україні.

Свириденко та Бессент підписали угоду про надра
Свириденко та Бессент підписали угоду про надра
фото: Юлія Свириденко

Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу.

Основні положення угоди опублікувала міністерка фінансів Юлія Свириденко.

Читайте також:

Теги: інвестиції фінанси корисні копалини Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За ким буде останнє слово в цих перемовинах?
Меморандум про копалини підписано. За ким останнє слово в «мінеральній угоді»?
19 квiтня, 21:00
Бессент сказав, що делегація з України прибуде до США
Міністр фінансів США анонсував візит української делегації
3 квiтня, 09:21
Раніше повідомлялося, що Україна виробила свою позицію у контексті угоди зі США про надра
Уряд виділив понад 100 млн грн на підготовку угоди про корисні копалини
9 квiтня, 12:51
Главою делегації обрано Свириденко Юлію – першу віце-прем’єр-міністерку, міністерку економіки
Кабмін затвердив склад делегації для участі у переговорах зі США
11 квiтня, 20:30
Трамп підписав указ про розслідування мит на важливі корисні копалини
Трамп розпорядився розслідувати імпорт важливих мінералів
16 квiтня, 03:02
З розвитком економіки після війни в Україні відкриватимуться нові перспективи для інвесторів
Які інвестиції можуть «вистрелити» після війни: поради експерта
17 квiтня, 18:53
За словами президента, технічна зустріч у Вашингтоні була продуктивна й позитивна
Угода про надра. Україна та США сьогодні можуть підписати меморандум
17 квiтня, 19:23
«Робота (над угодою – «Главком») іде вдень і вночі, це довгі переговори», – сказав президент
«Довгі переговори вдень і вночі». Зеленський прокоментував роботу над угодою про копалини
22 квiтня, 20:53
«Не треба чекати, що все буде так, як ти хочеш. Треба розраховувати, що все буде так, як буде. Тоді й розчарування не буде»
Варто діяти зараз: експерт розповів, як найкраще інвестувати під час війни
25 квiтня, 15:40

Політика

Міністр фінансів США пояснив, який сигнал несе для Росії мінеральна угода
Міністр фінансів США пояснив, який сигнал несе для Росії мінеральна угода
Індія закриває небо для пакистанських авіакомпаній
Індія закриває небо для пакистанських авіакомпаній
Іспанський суд засекретив розслідування масштабного блекауту
Іспанський суд засекретив розслідування масштабного блекауту
Примирення між США та В'єтнамом під загрозою через політику Трампа
Примирення між США та В'єтнамом під загрозою через політику Трампа
Євро не врятують. ЄС заборонив ввозити готівку до Росії на медичне лікування
Євро не врятують. ЄС заборонив ввозити готівку до Росії на медичне лікування
Майк Волтц розкритикував допомогу США для Європи
Майк Волтц розкритикував допомогу США для Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Парад Путіна. Дві країни проігнорували запрошення диктатора
246K
Тривога у Європі. Путін почав наступну «спецоперацію»?
211K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 квітня: ситуація на фронті
87K
Парад на 9 травня. Оприлюднено повний список країн, які приїдуть до Путіна
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 квітня 2025
20K
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:45
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua