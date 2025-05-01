Міністр фінансів США пояснив, який сигнал несе для Росії мінеральна угода

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови

Міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив про підписання історичної угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною, яка створює Інвестиційний фонд реконструкції США та України, передає «Главком».

Бессент дав зрозуміти, що мінеральна угода є чітким знаком політичної налаштованості Вашингтона на підтримку українського суверенітету.

«Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній та процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі. І, щоб було зрозуміло, жодній державі чи особі, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не буде дозволено отримувати вигоду від реконструкції України», – сказав Бессент.

Thanks to @POTUS @realDonaldTrump’s tireless efforts to secure a lasting peace, I am glad to announce the signing of today’s historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund to help… pic.twitter.com/N1jPa35DYh — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 30, 2025

За його словами, президент США Дональд Трамп уявляв собі це партнерство між американським народом та українським народом, щоб продемонструвати відданість обох сторін тривалому миру та процвітанню в Україні.

Свириденко та Бессент підписали угоду про надра фото: Юлія Свириденко

Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу.

Основні положення угоди опублікувала міністерка фінансів Юлія Свириденко.