Університет Пенсільванії зобов'язали анулювати результати плавчині-трансгендера

Востаннє Томас виступала у 2022 році та виграла кілька особистих та командних дисциплін у Лізі плюща (Ivy League)

Навчальний заклад зобов'язали надіслати листи з вибаченнями спортсменкам, які постраждали від дискримінації

Університет Пенсільванії в США зобов'язали анулювати результати плавчині-трансгендера Лії Томас, яка брала участь у жіночих змаганнях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Управління з цивільних прав Міністерства освіти США вважає, що університет порушив положення, пов'язані з дискримінацією за ознакою статі, коли дозволив трансгендеру виступати за свою жіночу команду.

Навчальний заклад також зобов'язали надіслати листи з вибаченнями спортсменкам, які постраждали від дискримінації.

Нагадаємо, Білий дім призупинив підтримку Пенсільванського університету у розмірі $175 мільйонів через участь плавчині-трансгендера Лії Томас у Національній асоціації студентського спорту США (NCAA). Востаннє Томас виступала у 2022 році та виграла кілька особистих та командних дисциплін у Лізі плюща (Ivy League).

У лютому президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону трансгендерним спортсменам виступати із жінками. Потім кілька плавчинь подали судові позови, вимагаючи відшкодувати збитки від змагань із трансгендером Томасом.

Представники Пенсільванського університету, який представляла Томас, заявили, що у своїх діях дотримувалися політики NCAA та Ліги плюща.

Як повідомлялося, арбітр-трансгендер Сапір Берман з Ізраїлю вперше в історії футболу обслуговувала міжнародну гру.

Берман працювала на матчі жіночих збірних Північної Ірландії та Чорногорії (вік гравчинь не перевищує 17 років) у кваліфікації до Євро-2025. Ця гра пройшла 17 березня.

Також 23 березня Берман буде арбітром поєдинку між Чорногорією та Казахстаном.

Сагі Берман раніше працював на матчах чемпіонату Ізраїлю. У 2021 році він розпочав процес зміни статі.

Пізніше Сагі змінила своє ім'я на Сапір та продовжила працювати на поєдинках чемпіонату Ізраїлю.

«Іноді мрії здійснюються, і тоді розумієш, що це лише початок. Після 14 років на футбольних полях я здобула право бути міжнародним арбітром. Це величезна честь, неймовірне хвилювання, але перш за все можливість продовжувати робити те, що я люблю, у світі, в якому я виросла і який сформував мене. Який чудовий спосіб розпочати новий етап», – сказала Берман.