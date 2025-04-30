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Україна підпише угоду про копалини зі США вже сьогодні. Медіа дізналися зміст

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Україна підпише угоду про копалини зі США вже сьогодні. Медіа дізналися зміст
США погодилися, що лише майбутня військова допомога, яку вони можуть надати Україні після угоди, буде враховуватися при розрахунку їхнього внеску до фонду
фото з відкритих джерел

Вашингтон визнає, що угода не повинна суперечити планам України щодо вступу до ЄС

Уже сьогодні, 30 квітня, Україна готова підписати зі США інвестиційну угоду про корисні копалини. Як передає «Главком», про це повідомляє Bloomberg та Суспільне.

Зазначається, що перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко зараз у Вашингтоні. 

Згідно з проєктом документа, з яким ознайомилася Bloomberg, у рамках угоди США та Україна прагнутимуть створити умови для «збільшення інвестицій у гірничодобувну промисловість, енергетику та пов’язані з ними технології в Україні».

Вашингтон також визнає, що угода не повинна суперечити планам України щодо вступу до ЄС.

США погодилися, що лише майбутня військова допомога, яку вони можуть надати Україні після підписання угоди, буде враховуватися при розрахунку їхнього внеску до фонду.

Нагадаємо, Україна та США досягли домовленості, що в угоді про надра не буде врахована допомога, яку Сполучені Штати надавали раніше. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

За словами Шмигаля, під час важливої зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом окремо обговорювалося питання двосторонньої угоди. Наразі над документом працюють юридичні команди обох сторін.

Раніше ми писали, що Україна та Сполучені Штати ще мають узгодити ключові питання перед підписанням важливої угоди щодо співпраці у сфері корисних копалин. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в коментарі для агентства Reuters, передає «Главком».

Напередодні він разом з іншими українськими високопосадовцями, включно з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, провів зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Вашингтоні. Перемовини відбулися в межах весняних засідань Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Нагадаємо, Україна та США в онлайн-режимі підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про корисні копалини. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає «Главком».

Також Україна та Сполучені Штати Америки домовилися розпочати роботу над створенням зони вільної торгівлі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Теги: США корисні копалини

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