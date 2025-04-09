Припинення вогню. Зеленський розповів про найголовніше, що може зробити американська сторона

Зеленський: для нас важливі санкції і військова підтримка України. Ми будемо очікувати на ці два кроки.

Президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з іноземними та українськими журналістами розповів про головні очікування від Сполучених Штатів Америки щодо припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Формат припинення вогню»

Зеленський пояснив, що з першої розмови з президентом США Дональдом Трампом Україна наголошувала на ризику зриву будь-якого припинення вогню з боку Росії.

«З першої моєї розмови з Президентом Трампом про припинення вогню, з моєю розмовою з нашою командою в Саудівській Аравії про припинення вогню наш сигнал дуже простий: ми вважаємо, що будь-яке припинення вогню буде зриватися російською стороною. Тому ми вважаємо, що найголовніше, що може зробити американська сторона, – повне і безумовне припинення вогню. Тоді контролювати цей процес буде легше з усіх боків», – зауважив Зеленський.

Також, президент підкреслив, що відповідальність за контроль має лягти саме на США.

«І якщо вони хочуть розділити відповідальність, ми це проговорювали з європейцями, вони можуть розділити відповідальність, фокусування і контроль виконання режиму повного припинення вогню з тією чи іншою країною Європи. Наприклад, Британія або Франція, як лідери яких обрали представниками Європи на останній зустрічі в Парижі», – заявив Зеленський.

«30-денне припинення вогню»

Президент наголосив на важливості часових рамок для припинення вогню, що стимулює всі сторони до активних дій.

«Я вважаю, що ті чи інші часові обмеження будуть давати можливості тиснути на Росію. Якщо у вас буде припинення вогню не зрозуміло на який термін – це заморожений конфлікт, а якщо є якісь терміни – це не значить, що треба все встигнути або можна все встигнути в перший термін. Може бути пролонгація, але важливо, що є термін, за який треба відповідати всім сторонам: і медіаторам, і сторонам війни. І, значить, ми пишемо план, що ми повинні виконати за цей термін і виконуємо. Я вважаю, що це правильні кроки. Вони стимулюють робити щось до закінчення війни», - зауважив Зеленський.

«З партнерами обговорюється лише припинення вогню чи план «Б»?»

Зеленський зазначив, що США взяли на себе лідерство у питанні припинення вогню, і висловив сподівання на рішучі кроки, якщо процес зазнає труднощів.

«Зараз ми говоримо про повне припинення вогню з американською стороною. Вважаємо, що вони на сьогодні взяли цю ініціативу та її лідерство. І, якщо чесно, їм ніхто не заважає. Це також дуже важливий елемент. Я тут не хочу йти в деталі, але хочу підкреслити, що є країни, які б також хотіли займатися цим питанням. Але, безумовно, Сполучені Штати, напевно, найсильніші в цьому. Ми хочемо в це вірити. І тому в них є це лідерство. Йшла від них пропозиція, вони сказали: «Ми зможемо домовитись про повне, безумовне припинення вогню». І сьогодні вони роблять це тими чи іншими кроками. Якщо у них не вийде, вони нам обіцяли зробити відповідні сильні кроки», – розповів Зеленський.

Президент також підкреслив важливість гарантій безпеки, які можуть бути надані під час припинення вогню або після підписання угоди про завершення війни.

«Які це кроки будуть, я не знаю. Вони знають, що для нас важливі санкції і військова підтримка України. Ми будемо очікувати на ці два кроки. Ми в цьому дуже зрозумілі і прямі. Паралельно, якщо є припинення вогню, нам потрібні гарантії безпеки. «Просто гарантії безпеки під час бойових дій в Україні ніхто нам не надасть», – це відповідь партнерів. Отже, ми можемо їх отримати тільки в час припинення вогню або в момент підписання другої стадії закінчення війни. Це підписання угоди про закінчення війни. Ми вважаємо і у нас з європейцями однакове розуміння, що початок розгортання тих чи інших гарантій безпеки, присутність тощо повинен бути в момент припинення вогню», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозиції Росії до Сполучених Штатів щодо корисних копалин які, за його словами, передаються через Кирила Дмитрієва, голову Російського фонду прямих інвестицій. Дмитрієв, як зазначив Зеленський, має зв’язки з країнами Близького Сходу.