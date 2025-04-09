Головна Країна Політика
search button user button menu button

Припинення вогню. Зеленський розповів про найголовніше, що може зробити американська сторона

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Припинення вогню. Зеленський розповів про найголовніше, що може зробити американська сторона
Зеленський: Зараз ми говоримо про повне припинення вогню з американською стороною
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський: для нас важливі санкції і військова підтримка України. Ми будемо очікувати на ці два кроки.

Президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з іноземними та українськими журналістами розповів про головні очікування від Сполучених Штатів Америки щодо припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Формат припинення вогню»

Зеленський пояснив, що з першої розмови з президентом США Дональдом Трампом Україна наголошувала на ризику зриву будь-якого припинення вогню з боку Росії.

«З першої моєї розмови з Президентом Трампом про припинення вогню, з моєю розмовою з нашою командою в Саудівській Аравії про припинення вогню наш сигнал дуже простий: ми вважаємо, що будь-яке припинення вогню буде зриватися російською стороною. Тому ми вважаємо, що найголовніше, що може зробити американська сторона, – повне і безумовне припинення вогню. Тоді контролювати цей процес буде легше з усіх боків», – зауважив Зеленський.

Також, президент підкреслив, що відповідальність за контроль має лягти саме на США.

«І якщо вони хочуть розділити відповідальність, ми це проговорювали з європейцями, вони можуть розділити відповідальність, фокусування і контроль виконання режиму повного припинення вогню з тією чи іншою країною Європи. Наприклад, Британія або Франція, як лідери яких обрали представниками Європи на останній зустрічі в Парижі», – заявив Зеленський.

«30-денне припинення вогню»

Президент наголосив на важливості часових рамок для припинення вогню, що стимулює всі сторони до активних дій.

«Я вважаю, що ті чи інші часові обмеження будуть давати можливості тиснути на Росію. Якщо у вас буде припинення вогню не зрозуміло на який термін – це заморожений конфлікт, а якщо є якісь терміни – це не значить, що треба все встигнути або можна все встигнути в перший термін. Може бути пролонгація, але важливо, що є термін, за який треба відповідати всім сторонам: і медіаторам, і сторонам війни. І, значить, ми пишемо план, що ми повинні виконати за цей термін і виконуємо. Я вважаю, що це правильні кроки. Вони стимулюють робити щось до закінчення війни», - зауважив Зеленський.

«З партнерами обговорюється лише припинення вогню чи план «Б»?»

Зеленський зазначив, що США взяли на себе лідерство у питанні припинення вогню, і висловив сподівання на рішучі кроки, якщо процес зазнає труднощів.

«Зараз ми говоримо про повне припинення вогню з американською стороною. Вважаємо, що вони на сьогодні взяли цю ініціативу та її лідерство. І, якщо чесно, їм ніхто не заважає. Це також дуже важливий елемент. Я тут не хочу йти в деталі, але хочу підкреслити, що є країни, які б також хотіли займатися цим питанням. Але, безумовно, Сполучені Штати, напевно, найсильніші в цьому. Ми хочемо в це вірити. І тому в них є це лідерство. Йшла від них пропозиція, вони сказали: «Ми зможемо домовитись про повне, безумовне припинення вогню». І сьогодні вони роблять це тими чи іншими кроками. Якщо у них не вийде, вони нам обіцяли зробити відповідні сильні кроки», – розповів Зеленський.

Президент також підкреслив важливість гарантій безпеки, які можуть бути надані під час припинення вогню або після підписання угоди про завершення війни.

«Які це кроки будуть, я не знаю. Вони знають, що для нас важливі санкції і військова підтримка України. Ми будемо очікувати на ці два кроки. Ми в цьому дуже зрозумілі і прямі. Паралельно, якщо є припинення вогню, нам потрібні гарантії безпеки. «Просто гарантії безпеки під час бойових дій в Україні ніхто нам не надасть», – це відповідь партнерів. Отже, ми можемо їх отримати тільки в час припинення вогню або в момент підписання другої стадії закінчення війни. Це підписання угоди про закінчення війни. Ми вважаємо і у нас з європейцями однакове розуміння, що початок розгортання тих чи інших гарантій безпеки, присутність тощо повинен бути в момент припинення вогню», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозиції Росії до Сполучених Штатів щодо корисних копалин які, за його словами, передаються через Кирила Дмитрієва, голову Російського фонду прямих інвестицій. Дмитрієв, як зазначив Зеленський, має зв’язки з країнами Близького Сходу.

Читайте також:

Теги: США війна Володимир Зеленський перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тепер пропозиції Трампа має дати оцінку Путін
Перемир'я на 30 днів. Чи погодиться Росія?
12 березня, 16:56
Представник Росії: Келлог – колишній американський генерал, він занадто близький до України
Росія попросила виключити Кіта Келлога з переговорів через проукраїнську позицію – NBC News
14 березня, 02:24
Венс: Ілон Маск сказав, що іноді ти щось робиш, робиш помилку, а потім виправляєш її
Венс заявив, що Маск допустив помилки під час роботи над DOGE
15 березня, 07:13
Ребека не може уявити, що Росія дотримуватиметься режиму припинення вогню
Американка, яка воює за Україну, прокоментувала заяви Трампа
17 березня, 07:44
США закликали своїх союзників на допомогу, коли на них напали терористи, нагадав Дуда
Дуда назвав єдиний раз, коли було застосовано 5 статтю НАТО
16 березня, 19:58
Сьогодні РФ атакувала Краматорськ
РФ цього тижня випустила по Україні понад 1100 дронів – Зеленський
23 березня, 11:46
За словами посадовця, дані, які були задокументовані в рамках цієї програми «захищені»
США остаточно припинили фінансування програми з відстеження викрадених українських дітей
28 березня, 18:25
За словами глави України, росіяни ніколи не дочекаються пробачення за свої злочини
Зеленський назвав кількість воєнних злочинів РФ
31 березня, 19:09
На Сумщині Зеленський відвідав командні пункти двох бригад
Зеленський нагородив захисників, які воюють на Курщині (фото)
3 квiтня, 22:46

Політика

Припинення вогню. Зеленський розповів про найголовніше, що може зробити американська сторона
Припинення вогню. Зеленський розповів про найголовніше, що може зробити американська сторона
Зеленський назвав причину дефіциту систем ППО в Україні
Зеленський назвав причину дефіциту систем ППО в Україні
«Трамп роздратований». Зеленський розповів, як США реагують на хитрість Путіна
«Трамп роздратований». Зеленський розповів, як США реагують на хитрість Путіна
Зеленський прокоментував можливий наступ росіян на Сумщину та Харківщину
Зеленський прокоментував можливий наступ росіян на Сумщину та Харківщину
«Угода про корисні копалини». Зеленський розповів, що росіяни пропонують США
«Угода про корисні копалини». Зеленський розповів, що росіяни пропонують США
Ексначальник штабу «Азова» Кротевич закликав Сирського залишити посаду
Ексначальник штабу «Азова» Кротевич закликав Сирського залишити посаду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 квітня: ситуація на фронті
84K
Сирський назвав метод, який допоможе боротися з ухиленням від мобілізації
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 квітня 2025
28K
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику
20K
Росія розпочала наступ на Сумську і Харківську області – Сирський
15K
Головком розповів, скільки військових звільнилися б у разі демобілізації

Новини

Нові деталі про полонених китайців, обвинувачений Насіров мобілізувався до ЗСУ. Головне за 9 квітня
Сьогодні, 21:09
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
Вчора, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua