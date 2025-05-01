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Угода про надра стосується 57 мінералів та передбачає військову допомогу США – медіа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Угода про надра стосується 57 мінералів та передбачає військову допомогу США – медіа
Угода, підписана 1 травня, викладена на лише 12 сторінках. Попередній проєкт, який США передавали Україні у березні, викладений тим самим шрифтом, забирає понад 90 сторінок
фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

У процесі переговорів Україна та США дійшли рішення знову розділити угоду на кілька частин

Угода між Україною та США про надра стосується 57 мінералів. Підписаний у Вашингтоні документ встановлює політичні параметри співпраці, але чимало деталей будуть прописані у наступній, «технічній угоді». Як передає «Главком», про це пише «Європейська правда».

За даними видання, у процесі переговорів Україна та США дійшли рішення знову розділити угоду на кілька частин.

Так, двостороння угода, підписана у Вашингтоні, встановлює політичні параметри співпраці урядів щодо розробки надр, продажу копалин, а також американської допомоги, у тому числі військової, яку Україна отримуватиме надалі. Однак чимало деталей, у тому числі тих, які мають політичне значення, будуть прописані у «технічній угоді», яка станом на зараз не готова до підписання.

В угоді описані гарантії того, що вона не буде суперечити угодам України з ЄС та прагненню України до вступу, а у разі появи такої суперечності у вступній угоді з Євросоюзом – положення угоди з США мають бути переглянуті.

Документ не підпорядковує Україну американській правовій системі. Також немає «права першої руки» для компаній з США в отриманні ліцензій на видобуток мінеральних ресурсів в Україні. Однак американські компанії повинні мати доступ до аукціонів або переговорів з купівлі таких мінералів на умовах, не гірших за інших покупців.

В угоді прописаний перелік корисних копалин, серед них – нафта і природний газ. Йдеться лише про нові родовища, ліцензії на які Україна видаватиме після набуття угодою чинності. Угода не стосується доходів від української інфраструктури, як початково пропонували США.

Україна інвестує у спільний фонд доходи від продажу ліцензій та рентні платежі від видобутку цих копалин, але має право перераховувати туди кошти. Внеском США будуть, зокрема, нові постачання зброї для ЗСУ.

«Якщо (…уряд США) надаватиме Уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги», – цитує угоду медіа.

За даними видання, деякі норми, заявлені прем’єром України Денисом Шмигалем, не описані в угоді. Так, у ній немає згадки про принципи управління фондом, а також про зобов’язання США не забирати з фонду доходи протягом 10 років, а реінвестувати 100% коштів у відбудову України. 

Як вказує ЄП, угода, підписана 1 травня, викладена на лише 12 сторінках. Попередній проєкт, який США передавали Україні у березні, викладений тим самим шрифтом, забирає понад 90 сторінок.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня Україна та Сполучені Штати Америки підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин. Угода надає податкові гарантії. Доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

До слова, президент України Володимир Зеленський та очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обговорювали підписання мінеральної угоди під час зустрічі у Ватикані. Трамп розказав, як переконав Зеленського.

Згодом стало відомо, що адміністрація Трампа схвалила перший експорт зброї в Україну на суму $50 млн шляхом прямих комерційних продажів (DCS) Києву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kyiv Post.

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Теги: Україна США корисні копалини

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