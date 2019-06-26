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    Політика

    Соратники Саакашвілі не змогли вночі потрапити в будівлю Центрвиборчкому

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    Представники політичної партії &laquo;Рух нових сил&raquo; під будівлею ЦВК - Соратники Саакашвілі не змогли вночі потрапити в будівлю Центрвиборчкому
    Представники політичної партії «Рух нових сил» під будівлею ЦВК
    Фото: Укрінформ

    Центральний вхід до приміщення ЦВК було вже зачинено й представники «Руху нових сил» не змогли потрапити в приміщення комісії

    Кілька десятків представників політичної партії «Рух нових сил» намагалися у вівтрок пізно ввечері потрапити в Центральну виборчу комісію, але пройти у будівлю не змогли.

    Як пояснила «Укрінформу» представниця партії Олена Терещенко, люди прийшли до ЦВК, аби передати комісії судове рішення щодо зобов’язання повторного розгляду документів політсили з реєстрації кандидатами в нардепи. 

    «Ми на всякий випадок приїхали сюди, щоб доставити рішення суду до Центральної виборчої комісії та проконтролювати виконання», - сказала Терещенко.

    Вона нагадала, що кілька годин тому суд виніс рішення про скасування постанови ЦВК щодо відмови в реєстрації кандидатів у народні депутати за виборчим списком партії «Рух нових сил» й зобов’язав Центрвиборчком повторно розглянути документи партії. 

    Центральний вхід до приміщення ЦВК було вже зачинено й представники «Руху нових сил» не змогли потрапити в приміщення комісії. Після нетривалого перебування на площі перед будівлею ЦВК люди почали розходитися. Жодних активних дій з їхнього боку не відбувалося.

    Нагадаємо, у вівторок ввечері суд дозволив партії Михайла Саакашвили «Рух нових сил» брати участь у дострокових парламентських виборах.

    Раніше ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку партії «Рух нових сил« Михайла Саакашвілі.

    13 червня Саакашвілі представив виборчий список «Руху нових сил».

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