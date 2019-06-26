Соратники Саакашвілі не змогли вночі потрапити в будівлю Центрвиборчкому



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Представники політичної партії «Рух нових сил» під будівлею ЦВК Фото: Укрінформ

Центральний вхід до приміщення ЦВК було вже зачинено й представники «Руху нових сил» не змогли потрапити в приміщення комісії

Кілька десятків представників політичної партії «Рух нових сил» намагалися у вівтрок пізно ввечері потрапити в Центральну виборчу комісію, але пройти у будівлю не змогли.

Як пояснила «Укрінформу» представниця партії Олена Терещенко, люди прийшли до ЦВК, аби передати комісії судове рішення щодо зобов’язання повторного розгляду документів політсили з реєстрації кандидатами в нардепи.

«Ми на всякий випадок приїхали сюди, щоб доставити рішення суду до Центральної виборчої комісії та проконтролювати виконання», - сказала Терещенко.

Вона нагадала, що кілька годин тому суд виніс рішення про скасування постанови ЦВК щодо відмови в реєстрації кандидатів у народні депутати за виборчим списком партії «Рух нових сил» й зобов’язав Центрвиборчком повторно розглянути документи партії.

Центральний вхід до приміщення ЦВК було вже зачинено й представники «Руху нових сил» не змогли потрапити в приміщення комісії. Після нетривалого перебування на площі перед будівлею ЦВК люди почали розходитися. Жодних активних дій з їхнього боку не відбувалося.

Нагадаємо, у вівторок ввечері суд дозволив партії Михайла Саакашвили «Рух нових сил» брати участь у дострокових парламентських виборах.

Раніше ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку партії «Рух нових сил« Михайла Саакашвілі.

13 червня Саакашвілі представив виборчий список «Руху нових сил».