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Соратниця Порошенка вимагає від НАБУ показати результати найгучніших розслідувань

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Соратниця Порошенка вимагає від НАБУ показати результати найгучніших розслідувань
Ніна Южаніна пояснила, що з юридичної точки зору ухвалення закону про НАБУ та САП не передбачає нічого страшного
фото з відкритих джерел

Ніна Южаніна: «У мене до НАБУ тільки одне питання: де всі ті справи, які вони розслідували стільки років?»

Якщо у НАБУ справді є гучні матеріали щодо наближених до Офісу президента високопосадовців, Бюро має найближчим часом всім їх продемонструвати. Про це заявила одна з трьох представників «Європейської солідарності», що проголосували за встановлення контролю генпрокуратури над НАБУ, давня соратниця Петра Порошенка Ніна Южаніна в інтерв’ю «Главкому».

Южаніна вважає, що з юридичної точки зору у піпорядкуванні НАБУ та САП генпрокурору немає нічого страшного.

«Давайте просто дамо відповідь на питання – чи є хоча б одна європейська країна, в якій створена антикорупційна структура на кшталт нашої, і де нагляд за слідством здійснює не генпрокурор, а Спеціалізована антикорупційна прокуратура? – каже нардепка. – Пам’ятаю, та ж Лаура Кевеші, яка в Румунії очолює антикорупційний орган на кшталт НАБУ (пішла у відставку у 2018 році – «Главком») і досягла величезних успіхів, дуже дивувалася, що ми хочемо вибудовувати якісь автономні правоохоронні органи. Бо її слідство перебувало під процесуальним наглядом їхнього генерального прокурора. Це є абсолютно очевидною нормальною функцією, і при цьому НАБУ та САП залишаються працювати».

Водночас Южаніна задалася питанням, де всі справи, які антикорупційні органи розслідували стільки років: «Чому стосовно тих людей, які вже навіть відлучені від влади, але «успішно» працювали на різних корупційних проєктах, досі немає жодних справ? Чому САП не прийняв жодного гучного рішення щодо цих посадових осіб? Тобто є питання: чи залишалися у нас настільки незалежними НАБУ і САП, як нам здається?».

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП «Главком» писав тут. Даний документ підтримали 19 народних обранців з опозиції.

23 липня стало відомо, що нардепи підготували новий законопроєкт для скасування змін, які обмежують НАБУ та САП.

Після негативної реакції суспілства та західних партнерів 24 липня президент Володимир Зеленський подав у Верховну Раду свій законопроєкт, який не містить норм про обмеження Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Теги: Європейська солідарність Ніна Южаніна НАБУ САП Офіс Генерального прокурора прокурор

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