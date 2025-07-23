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Глава МЗС Німеччини попередив Україну щодо наслідків обмеження НАБУ та САП

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Глава МЗС Німеччини попередив Україну щодо наслідків обмеження НАБУ та САП
Міністр МЗС Німеччини застеріг, що Україна повинна належно боротися з корупцією
фото: МЗС Німеччини

Вадефуль зазначив, що закон щодо НАБУ та САП ускладнює шлях України до ЄС

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив занепокоєння щодо законодавчих змін в Україні, які, на його думку, обмежують незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра. За його словами, ці дії ускладнюють шлях України до вступу в Європейський Союз.

«Обмеження незалежності українських антикорупційних органів ускладнює шлях України до членства в ЄС. Я очікую, що Україна послідовно продовжуватиме боротьбу з корупцією», – заявив Вадефуль.

Міністр застеріг, що Україна повинна належно боротися з корупцією, оскільки це є ключовою вимогою на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі.

Як підкреслив міністр, під час свого нещодавнього візиту до Києва він особисто зустрівся з керівниками НАБУ та САП, щоб обговорити ситуацію.

За даними Bild, сьогодні вранці міністр закордонних справ Німеччини також провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, під час якої закликав Україну послідовно продовжувати антикорупційну боротьбу.

Нагадаємо, керівники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявили, що ухвалені напередодні Верховною Радою законодавчі зміни суттєво обмежують їхню незалежність. 

Як відомо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками усіх правоохоронних та антикорупційних органів країни, включно з генеральним прокурором. За словами глави держави, це була «дуже потрібна зустріч, відверта й корисна розмова, яка дійсно допомагає». 

До слова, президент Володимир Зеленський підписав закон, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Відсьогодні документ набрав чинності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Голос України».

Сьогодні в нічному випуску «Голосу України», офіційного видання Верховної Ради, було опубліковано законопроєкт № 12414 стосовно НАБУ й САП. Це означає, що він набирає чинності вже сьогодні.

Раніше, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Згодом президент Володимир Зеленський підписав закон, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як відомо, перед цим на акції протесту проти підписання закону вийшли люди в низці міст. Зокрема, у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Луцьку, Полтаві та Тернополі. Громадяни прийшли з плакатами та вимагали, аби закон, який обмежує повноваження НАБУ та САП, було відхилено.

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Теги: Україна Німеччина САП НАБУ

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