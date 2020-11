Посол Британії відреагувала на звільнення Марківа

Посол Великобританії Мелінда Сіммонс відреагувала на звільнення українського військовослужбовця Віталія Марківа. Вона назвала це рішення справедливим.

Про це посол написала у своєму Twitter.

Сіммонс привітала всіх причетних, які боролися за звільнення українця.

«Вітаю новину про виправдання українського нацгвардійця Віталія Марківа в Італії. Вітання всім причетним до цього результату. Справедливість є і за неї варто боротись!», - написала посол.

I welcome the news of #Ukrainian National Guard Vitaliy Markiv’s acquittal in Italy. Congratulations to all people involved in making this happen. Justice is real and worth fighting for!