Справа жомової ями. Антикорупційний суд визначився, що робити із Кивою

З одіозного політика Офіс генпрокурора хоче стягнути дохід, отриманий від фіктивної оренди жомової ями на Полтавщині

Вищий антикорупційний суд 9 лютого залишив без розгляду скаргу адвоката народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Киви Михайла Баховського до столичної державної виконавчої служби. Про це повідомляє «Главком».

На початку лютого 2022 року до суду звернувся адвокат Киви. Він просив зобов’язати Печерський відділ державної виконавчої служби у Києві зняти арешт із карткового рахунка народного депутата. Як вважав позивач, цей рахунок призначений для виплати заробітної плати Киві та є рахунком із спеціальним режимом, на який арешт не може бути накладений.

Річ у тім, що у серпні 2021 року Вищий антикорупційний суд виніс рішення про конфіскацію в Іллі Киви 1,2 млн грн доходу від жомової ями, задовольнивши позов антикорупційної прокуратури. Кива, не володіючи жомовою ямою, користувався та розпоряджався нею, а також здав у оренду суб'єкту господарювання з ознаками фіктивності. Нардеп незаконно заробив на цьому 1,24 млн грн. Ще 10 тис. грн зарахували на його банківський рахунок як комісію за безготівкові банківські операції.

Такий вигляд мала жомова яма, яка принесла понад 1 млн грн прибутку нардепу Киві (фото: Bihus.info)

Наприкінці жовтня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення суду першої інстанції, який ухвалив конфіскувати у Киви 1,2 млн грн.

Після цього Кива потрапив до Єдиного реєстру боржників.

Кива фігурує в Єдиному реєстрі боржників

Крім цього, адвокат Киви заявив у суді, що ще 13 січня звертався до виконавчої служби щодо зняття арешту банківського рахунку його клієнта. Однак жодних дій державний орган не здійснив.

Водночас антикорупційний суд наголосив: представник нардепа пропустив час (близько тижня), коли, згідно із законодавством, можна оскаржувати бездіяльність державного виконавця. При цьому адвокат Киви спробував усю вину перекласти на обмеження щодо прийому громадян, які діяють у виконавчій службі у зв’язку розповсюдженням коронавірусу. Мовляв, виконавча служба не вчасно відреагувала на його заяву стосовно зняття арешту.

Однак суд не взяв до уваги аргументи представника нардепа Киви, оскільки вони не були підкріплені жодними доказами.

Як відомо, у 2019 році Кива задекларував дохід у 1,2 млн грн від здачі в оренду жомової ями у Полтавській області. Журналісти Bihus.Info з'їздили туди і повідомили, що це місце давно заросло бур’яном, а компанія-орендар ями в одному з кримінальних проваджень зазначена як фіктивна.

Як повідомляв Главком, нардеп Ілля Кива хоче стягнути 2 млн грн моральної шкоди з журналіста-розслідувача Бігуса. Зокрема, політик просить суд визнати недостовірною інформацію, яка 1 грудня 2021 року вийшла на Youtube-каналі Bihus.info під назвою «Що знайшли на обшуку в Киви? Золото, вагон кешу і картини». Зокрема, у сюжеті йшлося про золоті злитки та великі суми готівки, нібито знайдені у Киви під час обшуку.