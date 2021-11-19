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    Одіозний Кива оголосив війну Венедіктовій

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    Ілля Кива обіцяє розповісти наступного тижня про те, скільки сьогодні коштують в Україні кримінальні справи - Одіозний Кива оголосив війну Венедіктовій
    Ілля Кива обіцяє розповісти наступного тижня про те, скільки сьогодні коштують в Україні кримінальні справи
    скріншот з відео

    Депутат анонсував цикл матеріалів про те, як живе очільниця Офісу генпрокуратури

    Одіозний нардеп від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива заявив, що подає позов до суду на генеральну прокурорку Ірину Венедіктову. Кива навіть записав відео, у якому анонсував цикл матеріалів про те, як живе очільниця Офісу генпрокуратури.

    «За її халатні злочинні дії, які призводять до незаконного кримінального переслідування. За весь той саботаж і бардак, який вона розвела у своєму відомстві. А з понеділка ми починаємо цикл викриттів, з чого живе генеральний прокурор і скільки сьогодні коштують в Україні кримінальні справи», – заявив Кива.

    НапередоднІ Кива здав працівникам поліції нагородну зброю, а саме – два пістолети Glock-19 і АПС, та дозволи на їх зберігання.

    Раніше глава МВС заявив, що у Киви заберуть нагородну зброю через «негідну поведінку». Зброю нинішньому нардепу вручав ексглава МВС Арсен Аваков.

    Також Кива поскаржився, що його позбавили ступеня кандидата наук.

    А ще цього тижня опальний нардеп влаштував істерику в Раді (відео 18+).

    Також народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.

    Кива перерахував кримінальні провадження, за якими наразі ведеться слідство щодо нього:

    Нагадаємо, нещодавно Дмитро Ярош натякнув, що Ілля Кива погодився видати його спецслужбам Росії за $5 млн.

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    Теги: МВС Генпрокурор суд депутат розслідування Опозиційна платформа — За життя Офис Генерального прокурора Ілля Кива Ірина Венедіктова
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    Одіозний Кива оголосив війну Венедіктовій