Одіозний Кива оголосив війну Венедіктовій
Депутат анонсував цикл матеріалів про те, як живе очільниця Офісу генпрокуратури
Одіозний нардеп від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива заявив, що подає позов до суду на генеральну прокурорку Ірину Венедіктову. Кива навіть записав відео, у якому анонсував цикл матеріалів про те, як живе очільниця Офісу генпрокуратури.
«За її халатні злочинні дії, які призводять до незаконного кримінального переслідування. За весь той саботаж і бардак, який вона розвела у своєму відомстві. А з понеділка ми починаємо цикл викриттів, з чого живе генеральний прокурор і скільки сьогодні коштують в Україні кримінальні справи», – заявив Кива.
НапередоднІ Кива здав працівникам поліції нагородну зброю, а саме – два пістолети Glock-19 і АПС, та дозволи на їх зберігання.
Раніше глава МВС заявив, що у Киви заберуть нагородну зброю через «негідну поведінку». Зброю нинішньому нардепу вручав ексглава МВС Арсен Аваков.
Також Кива поскаржився, що його позбавили ступеня кандидата наук.
А ще цього тижня опальний нардеп влаштував істерику в Раді (відео 18+).
Також народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.
Кива перерахував кримінальні провадження, за якими наразі ведеться слідство щодо нього:
- Так, привітання Кивою з днем народження російського лідера Володимира Путіна слідчі кваліфікували як «державну зраду» (Ст. 111 УК України).
- Також було внесено до ЄРДР матеріали щодо використання Кивою забороненою радянської символіки.
- Ще одне розслідування проводиться за фактом стрілянини, спричиненої Кивою 15 жовтня, на роковини загибелі Степана Бандери.
Нагадаємо, нещодавно Дмитро Ярош натякнув, що Ілля Кива погодився видати його спецслужбам Росії за $5 млн.