Одіозний Кива оголосив війну Венедіктовій

Ілля Кива обіцяє розповісти наступного тижня про те, скільки сьогодні коштують в Україні кримінальні справи

Депутат анонсував цикл матеріалів про те, як живе очільниця Офісу генпрокуратури

Одіозний нардеп від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива заявив, що подає позов до суду на генеральну прокурорку Ірину Венедіктову. Кива навіть записав відео, у якому анонсував цикл матеріалів про те, як живе очільниця Офісу генпрокуратури.

«За її халатні злочинні дії, які призводять до незаконного кримінального переслідування. За весь той саботаж і бардак, який вона розвела у своєму відомстві. А з понеділка ми починаємо цикл викриттів, з чого живе генеральний прокурор і скільки сьогодні коштують в Україні кримінальні справи», – заявив Кива.

НапередоднІ Кива здав працівникам поліції нагородну зброю, а саме – два пістолети Glock-19 і АПС, та дозволи на їх зберігання.

Раніше глава МВС заявив, що у Киви заберуть нагородну зброю через «негідну поведінку». Зброю нинішньому нардепу вручав ексглава МВС Арсен Аваков.

Також Кива поскаржився, що його позбавили ступеня кандидата наук.

А ще цього тижня опальний нардеп влаштував істерику в Раді (відео 18+).

Також народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.

Кива перерахував кримінальні провадження, за якими наразі ведеться слідство щодо нього:

Так, привітання Кивою з днем народження російського лідера Володимира Путіна слідчі кваліфікували як «державну зраду» (Ст. 111 УК України).

Також було внесено до ЄРДР матеріали щодо використання Кивою забороненою радянської символіки.

Ще одне розслідування проводиться за фактом стрілянини, спричиненої Кивою 15 жовтня, на роковини загибелі Степана Бандери.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Ярош натякнув, що Ілля Кива погодився видати його спецслужбам Росії за $5 млн.

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