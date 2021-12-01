Американські конгресмени вирішили розглянути нові санкції проти «Північного потоку – 2»

Раніше республіканці заблокували подальше проходження проєкту оборонного бюджету через відмову демократів обговорювати поправку про санкції проти трубопроводу

Американські конгресмени від Демократичної партії погодилися розглянути пакет поправок до оборонного бюджету, які передбачають запровадження санкцій проти компаній, які беруть участь у сертифікації газопроводу «Північний потік – 2». Про це повідомляє видання The Hill із посиланням на свої джерела.

Раніше республіканці заблокували подальше проходження проєкту оборонного бюджету через відмову демократів обговорювати поправку про санкції проти трубопроводу.

За даними видання, керівництво обох партій працює над досягненням угоди про ухвалення проекту оборонного бюджету.

«Ми щойно отримали нову пропозицію від демократів. Ми відправили їм пропозицію раніше сьогодні, і тому я сподіваюся, що ми отримаємо щось, що дозволить процесу рухатися далі», – зазначив заступник лідера республіканців Сенате Джон Тьюн.

Він додав, що поправки щодо санкцій проти «Північного потоку - 2» є дуже важливим питанням.

Раніше повідомлялося, що Держдеп США намагається заблокувати поправку до проекту оборонного бюджету країни на наступний рік, згідно з якою планується запровадження санкцій проти компаній, які брали участь у сертифікації «Північного потоку – 2». Поправка була представлена сенаторами-республіканцями Джимом Рішем та Тедом Крузом. Наразі держсекретар США Ентоні Блінкен закликає демократів заблокувати поправку.

Нагадаємо, 16 листопада німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації газопроводу «Північний потік – 2». Для її відновлення необхідне створення компанії-оператора газопроводу відповідно до законодавства ФРН.

Також стало відомо, що німецький регулятор допустив Україну до сертифікації «Північного потоку – 2».