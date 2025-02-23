США і Росія завжди вели переговори протягом війни – глава України

Президент наголосив, що не дозволить домовлятися комусь про Україну без України

Спілкування Сполучених Штатів та Росії вийшло на новий рівень

Сполучені Штати Америка та Російська Федерація постійно вели переговори протягом війни. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Як наголосив очільник України, раніше розмови представників США та РФ були непублічними, однак зараз ситуація змінилася. За словами українського лідера, зараз це публічно і це більш серйозно та небезпечно.

Проте президент зазначив, що не дозволить домовлятися комусь про Україну без України, оскільки це неможливо. Навіть якщо хто ухвалить подібні домовленості, то наша держава їх не визнаватиме.

Нагадаємо, президент відмовився підписувати будь-яку угоду для завершення війни в Україні, якщо вона буде поганою для нашої держави.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський вважає нереальними заяви про завершення війни в Україні уже цього тижня.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що США будуть намагатися зупинити гарячу фазу війни в цьому році.

«Я вважаю, що це їх ціль (завершення гарячої стадії війни – «Главком») і вони будуть все робити для цього. І тому я кажу, що робити все для цього, не допомагаючи нам, це трішечки інший формат. Це те, що почав мир через силу, але в напрямку Росії, а не в іншому напрямку», – сказав президент.

Водночас президент додав, що Україні від РФ не потрібно ніяких гарантій безпеки.