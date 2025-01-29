Держава має подолати боргову кризу в енергетиці, щоб залучити нові інвестиції – експерт

Експерт розповів, від чого залежить активність будівництва нових електростанцій

Держава має подолати проблему боргів перед інвесторами у відновлювану енергетику, що сприятиме залученню інвестицій у нові енергетичні станції в Україні. Про це заявив Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт, голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики.

Він зазначив, що країна потребує нових електростанцій, оскільки багато потужностей вже безповоротно знищила Росія.

«А щоб побудувати свою, ми маємо – як держава Україна зробити одну просту річ – ми маємо подолати кризу, яка зараз є. Вона фінансова, але фінансова криза з собою веде кризу недовіри. Недовіри великих інвесторів, в енергетику України», – сказав Ігнатьєв.

За його словами, наразі борги у зелену енергетику перед інвесторами складають 34 млрд грн і це є однією з вагомих причин, чому у країні не розбудовуються нові станції.

«Треба закрити ці борги. І тоді інвестор побачить... «Інвестор» – це у лапках, група різних інвесторів. Вони побачать, що з цією країною можна робити великі-довготермінові проєкти», – пояснив Ігнатьєв.

«Я з ними спілкуюся постійно. Є інвестори з-за кордону, які хочуть вкладати в Україну. Вони хочуть вкладати в накопичувач електроенергії, щоб балансувати енергосистему», – додав експерт.

Нагадаємо, аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'я Орлова раніше заявила, що заборгованість на ринку електроенергії України залишається критичною проблемою, яка суттєво впливає на розвиток енергетичного сектору країни.