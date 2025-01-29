Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Держава має подолати боргову кризу в енергетиці, щоб залучити нові інвестиції – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Держава має подолати боргову кризу в енергетиці, щоб залучити нові інвестиції – експерт
Наразі борги у зелену енергетику перед інвесторами складають 34 млрд грн
фото: depositphotos.com

Експерт розповів, від чого залежить активність будівництва нових електростанцій

Держава має подолати проблему боргів перед інвесторами у відновлювану енергетику, що сприятиме залученню інвестицій у нові енергетичні станції в Україні. Про це заявив Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт, голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики.

Він зазначив, що країна потребує нових електростанцій, оскільки багато потужностей вже безповоротно знищила Росія.

«А щоб побудувати свою, ми маємо – як держава Україна зробити одну просту річ – ми маємо подолати кризу, яка зараз є. Вона фінансова, але фінансова криза з собою веде кризу недовіри. Недовіри великих інвесторів, в енергетику України», – сказав Ігнатьєв.

За його словами, наразі борги у зелену енергетику перед інвесторами складають 34 млрд грн і це є однією з вагомих причин, чому у країні не розбудовуються нові станції.

«Треба закрити ці борги. І тоді інвестор побачить... «Інвестор» – це у лапках, група різних інвесторів. Вони побачать, що з цією країною можна робити великі-довготермінові проєкти», – пояснив Ігнатьєв.

«Я з ними спілкуюся постійно. Є інвестори з-за кордону, які хочуть вкладати в Україну. Вони хочуть вкладати в накопичувач електроенергії, щоб балансувати енергосистему», – додав експерт.

Нагадаємо, аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'я Орлова раніше заявила, що заборгованість на ринку електроенергії України залишається критичною проблемою, яка суттєво впливає на розвиток енергетичного сектору країни.

Читайте також:

Теги: борг Україна росія енергетика інвестиції електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Південна Корея дала зелене світло найбільшому у світі центру виробництва напівпровідників
Наче 1020 футбольних полів: у Кореї з'явиться найбільше у світі виробництво мікросхем
30 грудня, 2024, 08:19
За словами Галущенка, роботи з підключення додаткових генеруючих потужностей тривають
Міненерго повідомило, на скільки вдалося реалізувати обіцяний «гігават Зеленського»
31 грудня, 2024, 16:21
Протягом 2024 року контракт із збройними силами РФ підписали близько 400 тисяч осіб, з яких 65 тисяч – колишні ув'язнені
На скільки років війни вистачить солдатів у Росії: прогноз генерала Наєва
30 грудня, 2024, 05:14
Міноборони затвердило базові кваліфікаційні рівні для операторів БпЛА
Міноборони затвердило базові кваліфікаційні рівні для операторів БпЛА
14 сiчня, 10:48
Невідомі підпалили релейні шафи на Ярославському напрямку
Партизани спалили релейні шафи на залізниці біля Москви
16 сiчня, 09:16
Букмекери зробили прогноз, чи зможе Трамп завершити війну в Україні за 90 днів
Чи завершить Трамп війну в Україні до 20 квітня: прогноз букмекерів
17 сiчня, 08:51
Байден пояснив, чому здійснив візит до Києва у лютому 2023 року
Байден розповів, чому приїхав до Києва у лютому 2023 року
17 сiчня, 11:59
Чехи висловились щодо допомоги Україні
У Чехії поменшало прихильників допомоги Україні: дані опитування
24 сiчня, 03:32
На думку Зеленського, Путін не прагне закінчення війни, а Росія «розуміє лише мову сили»
Зеленський про заклик Трампа до Путіна щодо завершення війни: Така тактика мені імпонує
Вчора, 00:51

Новини

Держава має подолати боргову кризу в енергетиці, щоб залучити нові інвестиції – експерт
Держава має подолати боргову кризу в енергетиці, щоб залучити нові інвестиції – експерт
У Норвегії з'явиться інноваційна «стіна» з вітряків: як це працюватиме
У Норвегії з'явиться інноваційна «стіна» з вітряків: як це працюватиме
Розвиток відновлюваної енергетики гальмують борги – експерт
Розвиток відновлюваної енергетики гальмують борги – експерт
Борги на ринку електроенергії стримують інвестиції у відновлювану генерацію
Борги на ринку електроенергії стримують інвестиції у відновлювану генерацію
Держава у 2024 році зменшила ризики збільшення боргів перед зеленими інвесторами – експерти
Держава у 2024 році зменшила ризики збільшення боргів перед зеленими інвесторами – експерти
Названо 10 найкращих виробників сонячних панелей за 2024 рік
Названо 10 найкращих виробників сонячних панелей за 2024 рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
65K
Переворот у Києві. Кличко екстрено звернувся до президента
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
22K
Одіозний голова львівського МСЕК позбувся квартири, яка дісталася йому за цікавою схемою
20K
«Послаблень не буде». Нардеп Веніславський прокоментував хід мобілізації
14K
Легендарна Ада Роговцева відреагувала на скандал в університеті Карпенка-Карого

Новини

Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Сьогодні, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Сьогодні, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
Вчора, 21:00
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Вчора, 05:56

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua