ЗСУ ліквідували брата героя Росії та організатора пропагандистських турнірів з дзюдо
У ліквідованого окупанта залишилося двоє дітей
Збройні сили України ліквідували російського окупанта Василя Кузьміна. Як інформує Watchers, він був братом героя Росії Федіра Кузьміна.
Зазначається, що 25-річний лейтенант російської міліції Федір Кузьмін загинув у 1996 році у Грозному (Чечня). Пізніше йому було присвоєно звання героя Російської федерації.
Його брат Василь Кузьмін більше 25 років долучався до організації турнірів з дзюдо, які були присвячений пам’яті Федіра. Ці турніри відразу перетворилися на пропагандистські заходи, в яких брали участь російські чиновники, силовики, пізніше – особи з Z-символікою.
Василь Кузьмін, як він сам повідомив на своїй сторінці у Вконтакте, 4 жовтня 2023 року був зарахований до 132 окремого ремонтного артилерійського батальйону (в/ч 31975), який дислокований у місті Кунгур (Пермський край). Про його загибель на початку січня повідомила на його сторінці особа з псевдонімом «Маргарита Маргарита». Скоріш за все, це була сестра Василя та Федіра – Маргаріта Батуріна.
«Сумно повідомляємо, що 03.01.2025 року загинув рядовий Кузьмін Василь Васильович, під час виконання військового обов’язку у спеціальній військовій операції на території ДНР, ЛНР та України» , – йшлося у дописі.
Також вона зазначила, що у ліквідованого окупанта залишилося двоє дітей.
Нагадаємо, титулований російський фігурист Іван Букін, який хоче отримати нейтральний статус та взяти участь в Олімпіаді, видалив в Instagram і Telegram пости про те, що він та його партнерка Олександра Степанова були присутні на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна.
«Важлива подія у політичному житті країни – щорічне послання президента Російської Федерації до Федеральних зборів за участю найбільш значних постатей державного управління, представників громадськості та експертів різних галузей. На якому сьогодні присутні і ми. Дякую за надану честь та довіру!», – написав Букін у вже видаленому дописі.
Букін та Степанов – дворазові віце-чемпіони Європи (2019, 2022 роки), триразові бронзові призери чемпіонатів Європи (2015, 2018, 2020 роки). Чотириразові чемпіони Росії (2021, 2022, 2024, 2025 роки), чотириразові віце-чемпіони Росії (2017, 2018, 2019, 2020 роки) та дворазові бронзові призери чемпіонатів Росії (2015, 2020 роки)
«Такими діями Букін намагається довести свою «нейтральність», щоб мати можливість взяти участь в Олімпіаді-2026», – йдеться у дописі Base of Ukrainian Sports.
Нагадаємо, у жовтні минулого року Крамаренко разом з іншими російськими спортсменами вітала диктатора Володимира Путіна з днем народження.
«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначають автори звернення.
Участь в зйомках пропагандистського відео взяли:
- олімпійська чемпіонка Аліна Загітова
- семиразова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина
- дворазова олімпійська чемпіонка Яна Єгорян
- дворазовий призер Олімпіади Климент Колесников
- чемпіонка Європи Лала Крамаренко
- триразова олімпійська чемпіонка Олександра Пацкевич
Варто зазначити, що Міжнародний олімпійський комітет не рекомендує допускати до змагань російських спортсменів, які були помічені у підтримці війни проти України.
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