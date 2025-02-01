ЗСУ ліквідували брата героя Росії та організатора пропагандистських турнірів з дзюдо

У ліквідованого окупанта залишилося двоє дітей

Збройні сили України ліквідували російського окупанта Василя Кузьміна. Як інформує Watchers, він був братом героя Росії Федіра Кузьміна.

Зазначається, що 25-річний лейтенант російської міліції Федір Кузьмін загинув у 1996 році у Грозному (Чечня). Пізніше йому було присвоєно звання героя Російської федерації.

Його брат Василь Кузьмін більше 25 років долучався до організації турнірів з дзюдо, які були присвячений пам’яті Федіра. Ці турніри відразу перетворилися на пропагандистські заходи, в яких брали участь російські чиновники, силовики, пізніше – особи з Z-символікою.

Василь Кузьмін, як він сам повідомив на своїй сторінці у Вконтакте, 4 жовтня 2023 року був зарахований до 132 окремого ремонтного артилерійського батальйону (в/ч 31975), який дислокований у місті Кунгур (Пермський край). Про його загибель на початку січня повідомила на його сторінці особа з псевдонімом «Маргарита Маргарита». Скоріш за все, це була сестра Василя та Федіра – Маргаріта Батуріна.

«Сумно повідомляємо, що 03.01.2025 року загинув рядовий Кузьмін Василь Васильович, під час виконання військового обов’язку у спеціальній військовій операції на території ДНР, ЛНР та України» , – йшлося у дописі.

Також вона зазначила, що у ліквідованого окупанта залишилося двоє дітей.

Нагадаємо, титулований російський фігурист Іван Букін, який хоче отримати нейтральний статус та взяти участь в Олімпіаді, видалив в Instagram і Telegram пости про те, що він та його партнерка Олександра Степанова були присутні на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна.

«Важлива подія у політичному житті країни – щорічне послання президента Російської Федерації до Федеральних зборів за участю найбільш значних постатей державного управління, представників громадськості та експертів різних галузей. На якому сьогодні присутні і ми. Дякую за надану честь та довіру!», – написав Букін у вже видаленому дописі.

Букін та Степанов – дворазові віце-чемпіони Європи (2019, 2022 роки), триразові бронзові призери чемпіонатів Європи (2015, 2018, 2020 роки). Чотириразові чемпіони Росії (2021, 2022, 2024, 2025 роки), чотириразові віце-чемпіони Росії (2017, 2018, 2019, 2020 роки) та дворазові бронзові призери чемпіонатів Росії (2015, 2020 роки)

«Такими діями Букін намагається довести свою «нейтральність», щоб мати можливість взяти участь в Олімпіаді-2026», – йдеться у дописі Base of Ukrainian Sports.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Крамаренко разом з іншими російськими спортсменами вітала диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначають автори звернення.

Участь в зйомках пропагандистського відео взяли:

олімпійська чемпіонка Аліна Загітова

семиразова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина

дворазова олімпійська чемпіонка Яна Єгорян

дворазовий призер Олімпіади Климент Колесников

чемпіонка Європи Лала Крамаренко

триразова олімпійська чемпіонка Олександра Пацкевич

Варто зазначити, що Міжнародний олімпійський комітет не рекомендує допускати до змагань російських спортсменів, які були помічені у підтримці війни проти України.