США розкритикували звільнення членів наглядової ради «Нафтогазу»

Державний департамент закликав забезпечити раціональне управління «Нафтогазом»

У Державному департаменті США висловили занепокоєння через відставку трьох незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Там закликають врегулювати це питання, зважаючи на принципи корпоративного управління. Про це заявив речник Держдепу Нед Прайс, передає «Укрінформ».

«Ми глибоко занепокоєні поточною кризою в управлінні «Нафтогазу», включно з відставкою 8 вересня незалежних членів наглядової ради», - зауважив Нед Прайс.

США виступають за пошук рішення, яке буде відповідати принципам корпоративного управління, які передбачені Організацією економічного співробітництва та розвитку. Там закликають забезпечити раціональне управління «Нафтогазом».

Речник Держдепу також наголосив на важливості врегулювання ситуації із «Нафтогазом», зважаючи на агресію Росії та окупацію частини території України.

Нагадаємо, «Нафтогаз-Україна» звернулося через свою Facebook-сторінку до мешканців Полтавської області із закликом якнайскоріше укласти угоди із ринковими компаніями-постачальниками енергоносія.