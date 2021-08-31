«Нафтогаз» підвищив ціну газу на вересень

Ціни на газ зросли для 600 тисяч домогосподарств

Постачальник «останньої надії» підняв вартість газу для споживачів на 22 копійки за кубометр

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка виконує функції постачальника «останньої надії», встановила тариф на газ для своїх клієнтів у вересні 2021 року на рівні 12 гривень за кубометр (з ПДВ, але без плати за доставку). Ціна на 22 копійки вища, ніж у серпні (11,78 гривень за кубометр). Про це стало відомо із даних ГК «Нафтогаз України».

Газ від постачальника «останньої надії» отримують понад 600 тис. клієнтів.

ГК «Нафтогаз України» як ПОН обслуговує домогосподарства у Донецькій, Херсонській та Полтавській областях, у місті Кременець Тернопільської області, у Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишівському районі Житомирської області, місті Шепетівка Хмельницької області.

ПОН постачає газ в тих регіонах, де газопостачальна компанія не змогла виконати зобов'язань. Термін – не більше 60 днів.

Зазначимо, з 1 травня в Україні діє річна ціна газу. Вона не може змінюватися в бік підвищення. «Нафтогаз» визначив річний тариф на рівні 7,96 грн/куб. м.

Нагадаємо, постачальники газу оприлюднили на своїх сайтах місячні тарифи на газ для населення. У вересні ціни зросли, проте річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигіднішими.

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