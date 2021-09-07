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    «Нафтогаз» звернувся до сотень тисяч українців, які «залишилися без газу» від постачальника

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    Абонентам газопостачання необхідно укладати нові угоди - «Нафтогаз» звернувся до сотень тисяч українців, які «залишилися без газу» від постачальника
    Абонентам газопостачання необхідно укладати нові угоди
    Фото: Exo.in.ua

    Підприемство закликало абонентів негайно укладати угоди із ринковим постачальником газу

    ДП «Нафтогаз-Україна» звернулося через свою Facebook-сторінку до мешканців Полтавської області із закликом якнайскоріше укласти угоди із ринковими компаніями-постачальниками енергоносію.

    У зверненні повідомляється, що з 1 вересня 2021 компанія «Полтавагаз збут» припинила постачати газ 219 тисячам домогосподарств.

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    Тому колишні клієнти підприємства отримують газ від постачальника «останньої надії» (ПОН) і в подальшому для безперебійного газопостачання повинні обрати і підключитися до компанії – учасника ринку.

    «Шановні жителі Полтави та прилеглих районів! Звертаємо вашу увагу, що в місті організовано 22 точки, де ви можете зручно та оперативно подати заявку на приєднання до Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», – повідомляється у дописі.

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    Також у дописі наявний список із 22 установ із адресами, де можна укласти вищезгадану угоду.

    Нагадаємо, Майже 100 тис. полтавців залишилися без гарячої води через борги «Полтаватеплоенерго».

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    Теги: Полтава газ Нафтогаз України
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    «Нафтогаз» звернувся до сотень тисяч українців, які «залишилися без газу» від постачальника