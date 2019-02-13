США в ООН назвали ініціативу Росії іронічною



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Дипломат також закликав Росію звільнити захоплених українських моряків

США, ЄС і його члени разом з багатьма іншими країнами виступають проти Росії у зв’язку з незаконним контролем над Сходом України, Кримом і прибережними водами.

Про це заявив заступник постпреда США при ООН Джонатан Коен під час засідання Ради Безпеки ООН.

«Ми виходимо на п’яту річницю російської агресії проти України – тисячі людей загинули, півтора мільйона переміщено, мільйони потребують термінової допомоги. Давайте чітко скажемо: саме Росія повинна припинити цей конфлікт», – сказав він, зазначивши, що лише виведення збройних сил зі Сходу України та Криму – єдиний оптимальний результат, з яким США можуть погодитися.

«США підкреслюють недвозначну позицію щодо України. Ми не визнаємо анексію Криму, ніколи не погодимося з чимось, що б було менше повного відновлення контролю України на своїй території, будь то на Сході України чи Криму, включно з територіальними водами», – заявив він.

За словами посла, санкції США, пов’язані з Донбасом, залишатимуться, поки РФ в повній мірі не виконає Мінські угоди, а санкції, пов’язані з Кримом, триватимуть до тих пір, поки півострів не буде повернений Росією під контроль України.

«Росія скликала сьогоднішнє засідання для обговорення Мінських угод, що не може не викликати іронії, оскільки саме Росія не виконує ці угоди», – зазначив Коен.

За словами дипломата, Росія продовжує озброювати, готувати маріонеткові сили на Сході України в розріз зі своїми зобов’язаннями по Мінським угодам, включаючи забезпечення негайного припинення вогню.

«Росія порушувала ці та інші правила з самого початку», – зазначив він.

Дипломат також закликав Росію звільнити захоплених українських моряків і судна, а також забезпечити свободу судноплавства в Чорному і Азовському морях.

«США, ЄС і його члени разом з багатьма іншими країнами виступають проти Росії у зв’язку з незаконним контролем над Сходом України, Кримом і прибережними водами. З народом України ми виступаємо разом», – заявив він.

Нагадаємо, Росія звернулася до голови Радбезу ООН з проханням скликати засідання по ситуації в Україні під приводом четвертої річниці підписання Мінських угод.