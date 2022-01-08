Стало менше хабарів? Антикорупційний прокурор пояснив, чому зменшилась кількість проваджень

Грищук: «Це може бути через Covid-пандемію»

Упродовж 2021 року кількість проваджень, зареєстрованих Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), дещо зменшилася у порівнянні з попередніми роками. На думку виконувача обов’язків голови Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Максима Грищука, можливою причиною цього може бути пандемія Covid-19. Таке припущення Грищук висловив в інтерв’ю «Главкому».

«Антикорсуд також завантажився справами. Ми ще аналізуємо, чому склалась така ситуація», – додав Грищук.

Очільник САП нагадав, що прокурори не можуть самостійно обирати, якими справами їм займатися в першу чергу, а яким можна приділяти менше уваги, оскільки приорітети чітко регламентуються чинним законодавством. Зокрема, пріорітетними є провадження, де фігурують неповнолітні та ті, за якими проходять особи, що утримуються під вартою. Однак антикорупційні прокурори в межах повноважень намагаються своїми діями принести якомога більшу користь державі.

«Ми можемо витрачати той самий людський та часовий ресурс на розслідування справи, де 5 млн збитків і де 555 млн збитків. Просто ефект буде в сто разів більший. Але ми розслідуємо всі справи: ми не можемо ігнорувати інформацію, яка стосується наших суб’єктів», – зазначив Максим Грищук.

Також очільник САП назвав причини, чому заглохла «бурштинова справа».

Грищук також повідомив, що на сьогодні найбільший термін позбавлення волі, до якого засудив підозрюваного Вищий антикорупційний суд (ВАКС), становить вісім років.