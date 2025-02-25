Президент Александар Вучич думає, що Сербія мала утриматися

Сербія помилково проголосувала за резолюцію щодо України на Генеральній асамблеї ООН, підтримавши варіант, який запропонувала Україна та низка європейських країн. Як виявилося, це сталося через втому Вучича. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента Александара Вучича під час виступу в передачі Ćirilica на телеканалі Happy.

За словами Вучича, Сербія мала утриматися, як зробила це на голосуванні за американську резолюцію.

«Пояснення, яке я отримав після голосування в ООН, де, щоб було зрозуміло, ми проголосували за європейську резолюцію. Що стосується американської резолюції, ми проголосували саме так, як і повинні, ми утрималися. На мою думку, ми повинні були утриматися і щодо європейської резолюції. І, як бачите, я говорю це в момент, коли цілком зрозуміло, що через це я втрачу прихильність або політичні бали в ЄС. Я вважаю, що Сербія мала утриматися», – сказав Вучич.

Вучич зазначив, що йому нема кого звинувачувати, крім самого себе. Він підкреслив, що інколи просто не встигає розібратися ні з матеріалами, які отримує, ні з усіма поправками.

«Я, перш за все, прошу вибачення перед громадянами Сербії. Пояснення, яке я почув після цього, було те, що ми б підтвердили наші позиції щодо територіальної цілісності. Ну, ми б не заперечували їх і якби ми утрималися. Я не думаю, що ми повинні лестити будь-якій силі, ні росіянам, ні американцям, ні комусь іншому. Це було в інтересах держави Сербія. На жаль, цього не сталося, і я думаю, що багато хто думає, що це пішло на користь Сербії, багато хто буде критикувати мене за це, але я особисто, як президент Республіки, маю право висловлювати своє судження і свою позицію», – повідомив Вучич.

Раніше ми писали, що Генеральна Асамблея ООН проголосувала за американський проєкт резолюції щодо третьої річниці російської війни з поправками, проти яких виступали США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

«За» прийняття документа проголосували 89 країн, «проти» – вісім, водночас утрималися 69, зокрема й самі Сполучені Штати. Європейські країни запропонували низку поправок до американського проєкту резолюції Генеральної Асамблеї ООН, щоби він відповідав позиції більшості країн.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо третьої річниці російської війни «Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні». Так, «за» проголосували – 93 країни, «проти» – 18, утрималися – 65. США та РФ проголосували проти, а Китай – утримався.

Зазначається, що Генасамблея підтверджує свою прихильність суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і наголошує, «що ніяке територіальне придбання в результаті загрози силою або її застосування не повинно визнаватися законним».