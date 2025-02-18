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Німеччина опитала громадян щодо відправлення військ в Україну: чим здивували результати

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Німеччина опитала громадян щодо відправлення військ в Україну: чим здивували результати
Представник Міноборони Німеччини заявив, що країна не ухилятиметься від участі в місії, якщо буде створено відповідну структуру
фото: Wolfgang Rattay/Reuters

У Західній Німеччині 52% людей підтримали розгортання миротворчих сил, тоді як 65% людей у Східній Німеччині виступили проти

У Німеччині провели опитування, щоб з'ясувати, як ставляться німці до потенційної можливості розгортання сил Бундесверу в межах миротворчої місії в Україні. Незначна більшість висловилася позитивно. Про це повідомляє Reuters.

Опитування проводив журнал Stern і воно показало, що 49% німців підтримують розгортання, 44% виступають проти, а 7% утрималися.

У Західній Німеччині 52% людей підтримали розгортання миротворчих сил, тоді як 65% людей у Східній Німеччині виступили проти. Уточнюється, що Східна Німеччина після Другої світової війни багато років належала до так званого комуністичного табору.

Опитування також показало, що 83% виборців ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) відкинули б розгортання німецьких військ в Україні.

Водночас представник Міноборони Німеччини заявив, що країна не ухилятиметься від участі в місії, якщо буде створено відповідну структуру. Однак остаточне рішення, ймовірно, ухвалюватиме новий уряд Німеччини після федеральних виборів, які заплановані на 23 лютого.

Опитування проводилося 13 і 14 лютого. «Європейські лідери занепокоєні тим, що їх усувають від переговорів щодо майбутньої безпеки України. І поки чиновники США та Росії ведуть переговори про припинення трирічної війни, європейці розглядають можливі варіанти участі в майбутній миротворчій місії», – зазначає агентство.

Нагадаємо, європейські країни сперечалися щодо відправки військ в Україну на нараді у Парижі, спрямованій на досягнення консенсусу щодо того, як відповісти на мирні переговори президента США Дональда Трампа з Росією. Коли лідери зібралися на саміт 17 лютого вдень, Німеччина, Італія, Польща та Іспанія висловили небажання відправляти миротворчі сили в охоплену війною Україну.

Зустріч, яка, як сподівалася Франція, допоможе європейським країнам у збільшенні витрат на оборону, була організована президентом Еммануелем Макроном. У ній взяли участь лідери шести інших країн ЄС, Великої Британії та офіційні особи НАТО та ЄС. Макрон і Трамп спілкувалися до і після паризького саміту.

До слова, Європа планує відправити до України від 25 до 30 тис. військових, які «будуть готові до демонстрації сили» в разі повторного нападу росіян. Найбільше у європейському контингенті може бути французів

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Теги: Польща Німеччина Міноборони саміт Європа Франція Італія Іспанія партії журнал переговори

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