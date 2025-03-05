Єрмак поговорив з радником Трампа після припинення надання розвідданих Україні

За словами Волца, Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті «заходи зміцнення довіри»

Майкл Волц заявив про хорошу розмову з главою Банкової

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела.

У ефірі Fox News радник Трампа сказав, що був «дуже задоволений розмовою» з Єрмаком.

Раніше радник Білого дому з національної безпеки заявив, що президент США Дональд Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті «заходи зміцнення довіри».

«Ми вже говоримо про заходи зміцнення довіри, які потім будуть застосовані і щодо росіян, щоб перевірити їхню сторону», – сказав він в інтерв’ю програмі Fox & Friends, не уточнивши, про які саме «заходи зміцнення довіри» йдеться.

Як відомо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Тим часом глава польського уряду Дональд Туск підтвердив, що інформація про призупинення військової допомоги США для України правдива, а робота хабу з надання військової допомоги Україні зупинилася. Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не має інформації про зупинення військової допомоги з боку США.

Вже ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити.

Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.

До слова, директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних.