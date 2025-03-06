Спецпредставник президента США пояснив, чому стався конфлікт між Трампом і Зеленським

За словами спецпредставника американського президента, Трамп був сфокусований лише на мирі

Келлог про конфлікт в Овальному кабінеті: «Два лідери країн прийшли на зустріч із цілями, які не були узгоджені між собою»

Суперечка між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом минулого тижня сталася через «різні цілі» політиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога.

За словами Келлога, суперечка в Овальному кабінеті показала, що Україна та США мають «різні цілі» щодо війни в Україні.

«Що сталося – два лідери країн прийшли на зустріч із цілями, які не були узгоджені між собою. І стався публічний розрив між цілями двох адміністрацій», – зазначив Келлог.

Спецпредставник заявив, що Зеленський намагався переконати Трампа й надалі надавати підтримку Україні, щоб вона мала перевагу над РФ.

«Зеленський сприйняв цю зустріч як спробу домогтися того, щоб США продовжували фінансувати Україну, щоб дати їй перевагу над Росією. Зеленський чітко хотів, щоб Трамп публічно став на його бік проти Росії», – сказав Келлог.

Водночас, за його словами, президент США був сфокусований лише на мирі.

«Трамп не розглядав цю зустріч як спосіб, щоб одна сторона отримала перевагу над іншою, а натомість був зосереджений на мирі», – пояснив він.

Нагадаємо, України та Сполучені Штати почали працювати над зустріччю.

Як повідомляв «Главком», керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. У ефірі Fox News радник Трампа сказав, що був «дуже задоволений розмовою» з Єрмаком.

Також радник Білого дому з національної безпеки заявив, що президент США Дональд Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті «заходи зміцнення довіри».

Як відомо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.

До слова, директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних.