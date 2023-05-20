Посол України у Ватикані розповів деталі зустрічі Папи з представником РПЦ: «У них дуже близькі відносини»

Понтифік відвідував Угорщину для зустрічі з одіозним єпископом РПЦ Алфєєвим

Нещодавно Папа Римський Франциск відвідував Угорщину для зустрічі з одіозним єпископом РПЦ Іларіоном Алфєєвим. Однак у жодних офіційних програмах, як з угорського боку, так і з боку Ватикану цю зустріч не згадували. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України при Святому престолі та Мальтійському ордені Андрій Юраш.

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Митрополит Алфєєв постійно перебуває у Будапешті. Після звільнення у червні минулого року з посади керівника відділу зовнішніх міжцерковних відносин Московського патріархату його відправили очолити Будапештську і Угорську кафедри РПЦ.

Ще перебуваючи на згаданій вище посаді, до свого призначення в Угорщину, він кілька десятків разів зустрічався з Папою при різних оказіях. У березні цього року минуло 10 років папського понтифікату (10 річниця перебування папи на римському престолі, – «Главком»). І, відповідно, увесь цей період проходив у тісній комунікації зокрема і з митрополитом Іларіоном. У них виникли дуже близькі взаємини. Про це Папа особисто сказав в інтерв’ю, повертаючись літаком з Будапешту.

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«Прибувши до угорської столиці, Папа тут же отримав прохання Іларіона зустрітися. Говорили вони недовго – 20 хвилин. Про це офіційно повідомляла пресслужба Ватикану. Треба розглядати цю зустріч як один із епізодів дуже тривалої співпраці між Ватиканом і російською церквою, а також російською державою», – зазначив Юраш.

Останнім часом співпраця між Ватиканом і РПЦ дуже ускладнилася. Надто після минулорічної відмови Папи Франциска зустрітися з російським патріархом Кирилом. Багато хто, до речі, каже, що саме відмова папи зустрічатися з Гундяєвим в Єрусалимі і неспроможність Іларіона вплинути на понтифіка, щоби ця зустріч відбулася, спричинили Іларіонове звільнення з посади, яку він обіймав до переїзду в Угорщину.

Так от, угорська зустріч Франциска та Іларіона нічим таким особливим не вирізнялася. Вони обидва просто по-дружньому погомоніли.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск 28 квітня, прибув до Угорщини із триденним візитом. У своїй промові понтифік попередив про небезпеку зростання націоналізму в Європі, а також закликав до припинення війни в Україні. Також Понтифік заявив будапештському уряду, що прийняття мігрантів разом з рештою континенту було би справжньою ознакою християнства.