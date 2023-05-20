Папська місія миру: посол України у Ватикані розкрив деталі

Президент України і Папа добре поговорили і задоволені знайомством, вважає Андрій Юраш

У папській ініціативі буде враховано українську позицію

Мирна ініціатива Ватикану поки остаточно не сформульована. І особиста зустріч Папи з президентом якраз покликана була показати, що у довершеній папській мирній ініціативі має бути враховано позицію нашої держави. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України при Святому престолі та Мальтійському ордені Андрій Юраш.

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«Мирні ініціативи дуже важливі для України. Ми хочемо миру і перемоги. Мир має запанувати справедливий, такий, що враховує наші національні інтереси. У цьому контексті ми вітаємо зусилля усіх держав, котрі спрямовані на це. Ми вітаємо намагання Ватикану відігравати позитивну роль у встановленні післявоєнного миру», – зазначив посол.

Україна хоче, аби Ватикан допоміг з обміном полоненими і поверненням наших дітей. Президент приділив цій темі особливу увагу у ході розмови. Він згадував про 20 тис. викрадених росіянами дітей.

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Утвердження справедливості так само входить в інтереси католицької церкви як морального авторитету у світі. Сьомий пункт мирного плану Ватикана так і звучить: «Реставрація справедливості». І це ще не все. Наприклад, наступний пункт – це припинення екоциду. Релігійні діячі Ватикану дуже уважні до проблем екології.

«У 10 пункті йдеться про «Підтвердження завершення війни». Моральний авторитет може і повинен брати участь у зусиллях міжнародної спільноти з фіксації реального завершення війни», – розкрив деталі Юраш.

Такою ж важливою є і ядерна безпека. Святий престол неабияк занепокоєний поведінкою росіян у цьому сенсі.

Нагадаємо, що 13 травня президент України Володимир Зеленський, який перебував з офіційним візитом у Італії, зустрівся з Папою Римським у Ватикані.

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Зустріч лідерів тривала близько 40 хвилин і була присвячена гуманітарній та політичній ситуації в Україні після війни. Папа Франциск запевнив Зеленського у своїх постійних молитвах. Вони погодилися щодо постійної вимоги продовжувати надавати гуманітарну допомогу населенню, і Папа наголосив, зокрема, на необхідності «жестів гуманності» щодо найбільш вразливих, невинних жертв конфлікту.