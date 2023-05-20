Головна Країна Політика
search button user button menu button

Папська місія миру: посол України у Ватикані розкрив деталі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Папська місія миру: посол України у Ватикані розкрив деталі
Президент України і Папа добре поговорили і задоволені знайомством, вважає Андрій Юраш
фото: АFР

У папській ініціативі буде враховано українську позицію

Мирна ініціатива Ватикану поки остаточно не сформульована. І особиста зустріч Папи з президентом якраз покликана була показати, що у довершеній папській мирній ініціативі має бути враховано позицію нашої держави. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України при Святому престолі та Мальтійському ордені Андрій Юраш.

«Мирні ініціативи дуже важливі для України. Ми хочемо миру і перемоги. Мир має запанувати справедливий, такий, що враховує наші національні інтереси. У цьому контексті ми вітаємо зусилля усіх держав, котрі спрямовані на це. Ми вітаємо намагання Ватикану відігравати позитивну роль у встановленні післявоєнного миру», – зазначив посол.

Україна хоче, аби Ватикан допоміг з обміном полоненими і поверненням наших дітей. Президент приділив цій темі особливу увагу у ході розмови. Він згадував про 20 тис. викрадених росіянами дітей.

Утвердження справедливості так само входить в інтереси католицької церкви як морального авторитету у світі. Сьомий пункт мирного плану Ватикана так і звучить: «Реставрація справедливості». І це ще не все. Наприклад, наступний пункт – це припинення екоциду. Релігійні діячі Ватикану дуже уважні до проблем екології.

«У 10 пункті йдеться про «Підтвердження завершення війни». Моральний авторитет може і повинен брати участь у зусиллях міжнародної спільноти з фіксації реального завершення війни», – розкрив деталі Юраш.

Такою ж важливою є і ядерна безпека. Святий престол неабияк занепокоєний поведінкою росіян у цьому сенсі.

Нагадаємо, що 13 травня президент України Володимир Зеленський, який перебував з офіційним візитом у Італії, зустрівся з Папою Римським у Ватикані.

Зустріч лідерів тривала близько 40 хвилин і була присвячена гуманітарній та політичній ситуації в Україні після війни. Папа Франциск запевнив Зеленського у своїх постійних молитвах. Вони погодилися щодо постійної вимоги продовжувати надавати гуманітарну допомогу населенню, і Папа наголосив, зокрема, на необхідності «жестів гуманності» щодо найбільш вразливих, невинних жертв конфлікту.

Читайте також:

Теги: Папа Римський Ватикан Володимир Зеленський Андрій Юраш

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Мельниченко увійшов до списку найбагатших людей Росії з оцінкою статків у $25,2 млрд доларів
За рік війни в Україні російські мільярдери збільшили свої статки
22 квiтня, 19:58
Зеленський затвердив нові правила отримання громадянства України
Зеленський затвердив нові правила отримання громадянства України
21 квiтня, 20:12
Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти РФ
Партії РФ та шейх Малі. Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Росії
22 квiтня, 14:39
Денис Шмигаль передав Папі Франциску фотоальбом про злочини Росії в Бучі
Шмигаль зустрівся з Папою Римським та зробив йому пропозицію (фото, відео)
27 квiтня, 15:05
Володимир Зеленський провів зустріч із засновницею та головним виконавчим директором інвестиційної компанії Horizon Capital Оленою Кошарною й міжнародними інвесторами із восьми країн
До України прибула делегація США з питань економічної допомоги
29 квiтня, 15:59
Понад 60 воїнів 2 травня отримали державні нагороди
Зеленський відзначив державними нагородами ще 63 військових
3 травня, 03:20
Зеленський: «Ми готові продовжувати тісну взаємодію з Венеціанською комісією для забезпечення результативних реформ відповідно до європейських стандартів»
Візит делегації Венеціанської комісії: Зеленський розповів про переговори
5 травня, 22:52
Володимир Зеленський виступив із промовою
Понад 170 тис. кв. км України – заміновані: звернення Зеленського (відео)
8 травня, 22:21
Володимир Зеленський зустрівся із лідерами європейських країн
Зеленський повідомив хороші новини з європейського турне (відео)
15 травня, 19:47

Політика

Папська місія миру: посол України у Ватикані розкрив деталі
Папська місія миру: посол України у Ватикані розкрив деталі
Зброя, ППО, винищувачі: Зеленський підсумував перший день роботи в Японії
Зброя, ППО, винищувачі: Зеленський підсумував перший день роботи в Японії
Скоординували позиції: Зеленський у Японії зустрівся з Шольцом
Скоординували позиції: Зеленський у Японії зустрівся з Шольцом
F-16 від союзників: США назвали умову, за якої Україна отримає винищувачі
F-16 від союзників: США назвали умову, за якої Україна отримає винищувачі
Зеленський зустрівся в Японії з Еммануелем Макроном: емоційні обійми політиків
Зеленський зустрівся в Японії з Еммануелем Макроном: емоційні обійми політиків
Порошенко в Le Figaro: вибори під час війни – руйнівна ідея для України
Порошенко в Le Figaro: вибори під час війни – руйнівна ідея для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Саудівська Аравія після візиту Зеленського зробила заяву щодо війни в Україні
41K
У столиці прогриміла серія вибухів (оновлено)
33K
Родичі Лаврова прилетіли в Грузію на грандіозне весілля: фото (оновлено)
32K
Взяття Бахмута: Міноборони повідомило про ситуацію в місті
6735
Нічна атака дронів на Київ: влада повідомила подробиці
6241
«Слуга народу» йде на пенсію. Нова партія Зеленського вже створена?

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
Сьогодні, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту