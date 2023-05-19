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«Готові прислухатися одне до одного». Посол України у Ватикані розповів про першу зустріч Папи і Зеленського

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Готові прислухатися одне до одного». Посол України у Ватикані розповів про першу зустріч Папи і Зеленського
Обидві сторони залишилися задоволеними зустріччю
фото з відкритих джерел

Особисте спілкування принесло максимальний результат

Президент Володимир Зеленський зустрівся із Папою Римським у Ватикані – і саме такий формат спілкування приніс максимальний результат. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України при Святому престолі та Мальтійському ордені Андрій Юраш. 

«Співрозмовники переконалися, що є можливість далі підтримувати постійний контакт. Зеленський і Папа готові прислухатися одне до одного», – заявив Юраш.

Посол не має сумнівів, що обидві сторони залишилися задоволеними зустріччю.

«Це було настільки очевидно, що не треба було допитуватися. Задоволення президенту і Папі приніс вже сам факт першої особистої розмови. Ніщо не замінить живого спілкування, тут і словесна, і невербальна комунікація. Багато недомовок у стосунках одразу можна прибрати», – пояснив дипломат.

Президент доклав максимальних зусиль, щоби у деталях презентувати свою формулу миру, і жодної негативної реакції на українське уявлення про мир з боку Святого престолу не було. Натомість було глибоке зацікавлення озвученою формулою. Апостольська столиця готова допомогти втілити у життя окремі аспекти українського бачення.

Нагадаємо, що 13 травня президент України Володимир Зеленський, який перебував з офіційним візитом у Італії, зустрівся з Папою Римським у Ватикані.

Зустріч лідерів тривала близько 40 хвилин і була присвячена гуманітарній та політичній ситуації в Україні після війни. Папа Франциск запевнив Зеленського у своїх постійних молитвах. Вони погодилися щодо постійної вимоги продовжувати надавати гуманітарну допомогу населенню, і Папа наголосив, зокрема, на необхідності «жестів гуманності» щодо найбільш вразливих, невинних жертв конфлікту.

За традицією, лідери обмінялися подарунками. Папа Римський Франциск подарував президенту Зеленському бронзову скульптуру, яка уособлює оливкову гілку – символ миру. Він також презентував Документ 2019 року про людське братерство за мир у всьому світі та життя разом та том під назвою «Енцикліка про мир в Україні».

Зі свого боку, український президент привіз Папі ікону Мадонни, намальовану на пластині бронежилета.

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Теги: Андрій Юраш Володимир Зеленський Папа Римський

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