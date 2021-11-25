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    Меркель отримала від нового канцлера Німеччини незвичний подарунок (фото)

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    Шольц на прощання подарував ексканцлерці кизиловий кущ - Меркель отримала від нового канцлера Німеччини незвичний подарунок (фото)
    Шольц на прощання подарував ексканцлерці кизиловий кущ
    Фото: Michael Roth MdB

    Ангела Меркель була на посаді 16 років

    Олаф Шольц подарував Ангелі Меркель вазон із кизиловим кущем. Німецькі ЗМІ мають декілька гіпотез, що це може означати. Про це пише Bild.

    Зокрема, подарунок може символізувати чоловіка Меркель – Йоахіма Зауера (Joachim Sauer). Усе тому, що кизил вирощують у «кислому» (sauer) ґрунті.

    Тим часом видання Der Spiegel зауважило: сорт кизилу, який презентували Меркель, називається Carpe diem. У перекладі з латини ця легендарна фраза звучить як «лови мить».

    Меркель на посаді перебувала упродовж 16 років. Водночас у 2021 році політикиня вирішила не брати участі у виборах. Повноваження Меркель як канцлерки Німеччини припинилися 26 жовтня.

    Водночас президент офіційно попросив її продовжувати виконувати обов'язки канцлерки до обрання нового глави уряду.

    Нагадаємо, лідери провідних німецьких політичних сил, Соціал-демократичної партії (СДПН), Вільної демократичної партії (СДП) та партії «Зелені», уклали угоду про створення коаліційного уряду. Згідно з домовленістю, Ангелу Меркель на посаді канцлера замінить соціал-демократ Олаф Шольц.

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    Теги: Ангела Меркель Bild президент Олаф Шольц
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    Меркель отримала від нового канцлера Німеччини незвичний подарунок (фото)