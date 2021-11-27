Німеччина заявила про виявлення у країні штаму коронавірусу «Омікрон»

Країни Європи закривають свої кордони, проте, новий штам коронавірусу виявили вже у кількох містах

Міністр із соціальних питань зазначив, що інфікований повернувся із Південно-Африканської республіки

Новий штам коронавірусу «Омікрон» виявлено у жителя Німеччини, який повернувся із ПАР, про що можна говорити «з високою долею ймовірності». Про це повідомив у суботу міністр із соціальних питань землі Гессен Кай Клозе.

«Інфікований ізольований», – написав він у Twitter, зазначивши, що остаточні результати аналізів ще не готові.

Die #Omicron-Variante ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bereits in Deutschland angekommen. Ein Thread von @CiesekSandra und @stm_klose (@SozialHessen): — Kai Klose (@StM_Klose) November 27, 2021

Нагадаємо, через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки.

Як стало відомо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою «омікрон».

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці та Ботсвані. Передбачається, що новий штам поширюється швидше, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, британський вчений попередив про найнебезпечніший штам Covid-19.

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