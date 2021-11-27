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    Німеччина заявила про виявлення у країні штаму коронавірусу «Омікрон»

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    Країни Європи закривають свої кордони, проте, новий штам коронавірусу виявили вже у кількох містах - Німеччина заявила про виявлення у країні штаму коронавірусу «Омікрон»
    Країни Європи закривають свої кордони, проте, новий штам коронавірусу виявили вже у кількох містах
    фото з відкритих джерел

    Міністр із соціальних питань зазначив, що інфікований повернувся із Південно-Африканської республіки

    Новий штам коронавірусу «Омікрон» виявлено у жителя Німеччини, який повернувся із ПАР, про що можна говорити «з високою долею ймовірності». Про це повідомив у суботу міністр із соціальних питань землі Гессен Кай Клозе.

    «Інфікований ізольований», – написав він у Twitter, зазначивши, що остаточні результати аналізів ще не готові.

    Нагадаємо, через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки.

    Як стало відомо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою «омікрон».

    До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

    Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці та Ботсвані. Передбачається, що новий штам поширюється швидше, ніж вважалося раніше.

    Нагадаємо, британський вчений попередив про найнебезпечніший штам Covid-19.

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    Теги: здоров'я Німеччина міністр Twitter коронавірус
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    Німеччина заявила про виявлення у країні штаму коронавірусу «Омікрон»