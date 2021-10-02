Ще понад 128 тисяч українців отримали Covid-щеплення
Протягом доби працювали 960 мобільних бригад
Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою трохи більше 7 мільйонів людей
За минулу добу, 1 жовтня 2021 року, 128 070 людей вакциновано проти Covid-19 Одну дозу отримали 71 667 людей, повністю імунізовані – 56 403 людини. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я.
Протягом доби працювали:
- 960 мобільних бригад,
- 3 049 пунктів щеплення;
- 350 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 144 470 людей, з них отримали одну дозу – 7 144 468 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 731 125 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 875 593 щеплення.
Зазначимо, добовий приріст Covid-інфікованих в Україні перевищив 12 тисяч.
До слова, міністр освіти розповів, скільки відсотків освітян уже вакциновані.
Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.