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    Ще понад 128 тисяч українців отримали Covid-щеплення

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    Протягом доби працювали 960 мобільних бригад - Ще понад 128 тисяч українців отримали Covid-щеплення

    Протягом доби працювали 960 мобільних бригад

    Фото: з відкритих джерел

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою трохи більше 7 мільйонів людей

    За минулу добу, 1 жовтня 2021 року, 128 070 людей вакциновано проти Covid-19 Одну дозу отримали 71 667 людей, повністю імунізовані – 56 403 людини. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я.

    Протягом доби працювали:

    • 960 мобільних бригад,
    • 3 049 пунктів щеплення;
    • 350 центрів вакцинації.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 144 470 людей, з них отримали одну дозу – 7 144 468 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 731 125 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 875 593 щеплення.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    Зазначимо, добовий приріст Covid-інфікованих в Україні перевищив 12 тисяч.

    До слова, міністр освіти розповів, скільки відсотків освітян уже вакциновані.

    Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.

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    Теги: міністр щеплення вакцинація
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    Ще понад 128 тисяч українців отримали Covid-щеплення