Ще понад 128 тисяч українців отримали Covid-щеплення

Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою трохи більше 7 мільйонів людей

За минулу добу, 1 жовтня 2021 року, 128 070 людей вакциновано проти Covid-19 Одну дозу отримали 71 667 людей, повністю імунізовані – 56 403 людини. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я.

Протягом доби працювали:

960 мобільних бригад,

3 049 пунктів щеплення;

350 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 144 470 людей, з них отримали одну дозу – 7 144 468 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 731 125 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 875 593 щеплення.

Графіка: МОЗ

Зазначимо, добовий приріст Covid-інфікованих в Україні перевищив 12 тисяч.

До слова, міністр освіти розповів, скільки відсотків освітян уже вакциновані.

Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.